'Байден дал им 350 миллиардов долларов, а я не даю им ничего' - Трамп о помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 8 декабря, во время круглого стола с представителями американского агробизнеса похвастался, что при его правлении Штаты не только не тратят деньги на поддержку Украины в войне против России, но и получают прибыль от продажи оружия.

В то же время он в очередной раз отметил желание остановить "убийства людей", ссылаясь на якобы 27 тысяч погибших в месяц. Об этом он заявил во время круглого стола с представителями американского агробизнеса в ответ на вопросы журналистов,

"Джо Байден дал им 350 миллиардов, а я не даю им ничего. Но я дал им в начале 'Джавелины'... но Обама дал одеяла...". Трамп описал текущую ситуацию как "замечательную", но с единственной проблемой: "Многие люди гибнут, и я хочу, чтобы это прекратилось". Он утверждал, что за последний месяц погибли 27 тысяч военных - "преимущественно украинские и русские солдаты".

Президент также объяснил схему поддержки: США продают вооружение странам НАТО "по полной цене", а те в свою очередь передают его Украине. Прямая речь Трампа: "Я думаю, они могли бы передавать его и другим, но в большинстве своем передают его Украине. И они работают с Украиной над условиями распределения вооружения, ракет и т.д. Но мы не тратим деньги, мы тратим время на гуманные цели".

Это заявление прозвучало на фоне объявления Трампом пакета помощи американским фермерам в 12 миллиардов долларов, связанного с тарифами на импорт из Китая. Эксперты НАТО и ЕС критикуют подход Трампа как "недостаточный", отмечая, что прямая помощь Украине - инвестиция в безопасность Альянса.

