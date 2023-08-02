Библиотекарша объяснила, как на украинском будет 'в рассрочку' и 'наложенный платеж'

Украинцы часто видят предложения купить товар "в растрочку". Впрочем, многие не знают, как это правильно переводится на украинский.

Похожая ситуация с "наложенным платежом". Об этом рассказала библиотекарша Елена Ольшанская для "Суспільного телебачення".

По ее словам, в украинском языке нет слова "рассрочка". Для нашего языка удельно говорить "на виплат". Это давнее украинское выражение, которое употребляют, когда речь идет об оплате частями.

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"Часто можно услышать или прочитать, например, книги отправлены "накладною платою". Однако такое выражение поймет только тот, кто знает русский, ведь там есть "наложенный платеж", – пояснила Ольшанская.

На украинском языке, плата, которую вносят после получения вещи называется "послеплатой"

Ранее мы сообщали, как правильно будет украинский "творог".

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