Бизнес ожидает значительный скачок доллара в 2026 году: какой курс прогнозируют

Украинский бизнес продолжает адаптировать финансовые стратегии к валютным изменениям: в бюджетах на 2026 год средний курс доллара заложен на уровне 46 грн. Это на 2 гривны больше, чем в 2025-м, и на 5 – по сравнению с 2024 годом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ассоциации. "Прогнозы бизнеса на 2026 год", который провела Европейская Бизнес Ассоциация. В 2026 году 55% компаний ожидают улучшения бизнес-динамики, что немного превышает показатель предыдущего года (53%). При этом 30% не предвидят изменений, а 15% прогнозируют снижение активности.

Ожидания по доходам

Количество руководителей, которые надеются на рост доходов в гривневом эквиваленте, выросло до 77% по сравнению с 72% в предыдущем году. Только 12% прогнозируют снижение.

Ожидаемый рост распределяется следующим образом:

До 10% – 30% опрошенных;

В пределах 11–20% – 33%;

Более 21% – 14%.

Еще 11% респондентов планируют сохранить финансовые показатели на уровне 2025 года.

В натуральном выражении увеличение доходов прогнозируют 60% компаний, а в долларах – 55%. В то же время 15% бизнесов готовятся к возможному падению.

Прогнозы относительно войны

По результатам опроса, 29% компаний в своих бизнес-стратегиях предусматривают возможное завершение боевых действий в 2026 году. В то же время 19% не рассматривают такой сценарий, а 52% воздерживаются от каких-либо прогнозов относительно сроков завершения войны.

