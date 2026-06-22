'Был достигнут значительный прогресс' — глава МИД Ирана о переговорах с США

Первый раунд переговоров между США и Ираном, состоявшийся в Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана, завершился заметным прогрессом. Как заявил спикер иранского МИД Эсмаил Багаи, стороны обсудили ключевые вопросы, необходимые для перехода к финальному этапу переговоров по всеобъемлющему соглашению.

Среди тем – размораживание иранских активов за рубежом и предоставление исключений из санкций для экспорта иранской нефти. По его словам, во время встреч удалось добиться "значительного прогресса". Об этом пишет CNN.

Кроме того, представители США и Ирана согласились с необходимостью обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив. Багаи также сообщил, что в ближайшее время Катар и Пакистан обнародуют документ с изложением достигнутых договоренностей. В совместном заявлении посредников отмечается, что переговоры проходили в конструктивной и положительной атмосфере, а результаты первого раунда оцениваются как обнадеживающие.

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Стороны договорились о создании Комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический контроль над переговорным процессом. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед этим органом и координировать работу специализированных групп, занимающихся вопросами ядерной программы, санкционной политики, а также мониторингом выполнения будущих договоренностей и урегулированием возможных споров.

Также была согласована дорожная карта, которая предусматривает достижение окончательного соглашения в течение 60 дней. Технические консультации по всем направлениям продлятся в Швейцарии до конца текущей недели. Отдельно США и Иран поддержали создание специальной группы по деэскалации с участием Ливана и при посредничестве Катара и Пакистана. Ее задачей станет содействие прекращению боевых действий на ливанском направлении.

Напомним, США атаковали Иран в ответ за сбитый вертолет.

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