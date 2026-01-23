Часть украинцев получит 700 гривен в оплату коммуналки: кого касается
Оказавшиеся в сложной финансовой ситуации граждане могут получить дополнительную поддержку от местных властей в виде регулярной материальной помощи. Такая программа действует в Днепре.
В ведомстве пояснили, что город ввел ежемесячное адресное пособие для социально уязвимых жителей, которые по объективным причинам не имеют права на государственную жилищную субсидию. Максимальный размер выплаты составляет до 700 гривен и направлен на частичное покрытие расходов жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в Департаменте социальной политики.
На такую поддержку могут претендовать:
- лица с инвалидностью I группы, в частности, люди с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, поражениями опорно-двигательного аппарата или инвалидностью с детства;
- граждане с инвалидностью II группы по детству;
- дети с инвалидностью, не достигшие совершеннолетия.
Полученные средства можно использовать для оплаты основных коммунальных услуг, в частности:
- теплоснабжение;
- холодного и горячего водоснабжения и водоотвода;
- газа;
- электроэнергии;
- техническое обслуживание лифтов;
- услуг по управлению и содержанию многоквартирного дома;
- вывоз и утилизация бытовых отходов.
В Департаменте социальной политики также уточнили, что сумма ежемесячного пособия изменяется в зависимости от сезона. В отопительный период она составляет 700 гривен на каждого человека с инвалидностью в составе домохозяйства, а в неотапливаемый - 500 гривен.
Выплаты производятся не напрямую получателям, а перечисляются непосредственно коммунальным предприятиям города. Средства зачисляются в счет погашения начисленных платежей за жилищно-коммунальные услуги.
