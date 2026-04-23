Экономика

Часть украинцев в мае получит две пенсии: кого касается

Цихоцкая Мария

В мае часть украинцев может претендовать на две пенсионные выплаты — по возрасту и по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Для этого необходимо соответствовать установленным требованиям по страховому стажу и подать заявление в соответствующие органы.

Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Кто может получать две пенсии в мае 2026 года

Право на одновременное получение двух видов выплат имеют отдельные категории граждан, в частности:

  • люди с инвалидностью, достигшие пенсионного возраста;
  • лица с инвалидностью, потерявшие кормильца.

Эта норма относится как к совершеннолетним гражданам, так и людям с инвалидностью с детства. В таких случаях закон позволяет совмещать две пенсии.

Какие условия нужно выполнить

Чтобы оформить вторую выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или органы социальной защиты по месту жительства.

Основные требования:

  • достижение пенсионного возраста;
  • наличие минимального страхового стажа;
  • подтвержденный статус инвалидности или факт утраты кормильца.

Необходимый стаж зависит от группы инвалидности:

  • для I и II групп – до 10 лет;
  • для ІІІ группы – от 1 до 14 лет.

Какие документы нужно подать

Для оформления двойной выплаты заявителю необходимо предоставить:

  • заявление на назначение пенсии;
  • документы, подтверждающие инвалидность;
  • справку об обучении (для детей);
  • документы об опеке или уходе — при необходимости.

Отдельно одинокие лица с инвалидностью ІІ и ІІІ групп должны подтвердить отсутствие родственников, обязанных их содержать.

Каков размер пенсии по инвалидности

Сумма выплат зависит от группы инвалидности и определяется как доля прожиточного минимума.

По состоянию на 2025 это составляет:

  • I группа – 100% (около 2360 грн);
  • ІІ группа - 80% (приблизительно 1888 грн);
  • ІІІ группа - 60% (ориентировочно 1416 грн);
  • дети с инвалидностью – 70% (примерно 1652 грн).

Также предусмотрены дополнительные надбавки по уходу. Для людей с тяжелыми формами инвалидности они могут достигать 200% прожиточного минимума.

Стаж для выхода на пенсию в 2026 году

Кроме того, в Украине действуют общие требования к выходу на пенсию:

  • 32 года стажа - в 60 лет;
  • 22 года стажа - в 63 года;
  • 15 лет стажа – в 65 лет.

