Часть украинцев в мае получит две пенсии: кого касается

В мае часть украинцев может претендовать на две пенсионные выплаты — по возрасту и по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Для этого необходимо соответствовать установленным требованиям по страховому стажу и подать заявление в соответствующие органы.

Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Кто может получать две пенсии в мае 2026 года

Право на одновременное получение двух видов выплат имеют отдельные категории граждан, в частности:

люди с инвалидностью, достигшие пенсионного возраста;

лица с инвалидностью, потерявшие кормильца.

Эта норма относится как к совершеннолетним гражданам, так и людям с инвалидностью с детства. В таких случаях закон позволяет совмещать две пенсии.

Какие условия нужно выполнить

Чтобы оформить вторую выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или органы социальной защиты по месту жительства.

Основные требования:

достижение пенсионного возраста;

наличие минимального страхового стажа;

подтвержденный статус инвалидности или факт утраты кормильца.

Необходимый стаж зависит от группы инвалидности:

для I и II групп – до 10 лет;

для ІІІ группы – от 1 до 14 лет.

Какие документы нужно подать

Для оформления двойной выплаты заявителю необходимо предоставить:

заявление на назначение пенсии;

документы, подтверждающие инвалидность;

справку об обучении (для детей);

документы об опеке или уходе — при необходимости.

Отдельно одинокие лица с инвалидностью ІІ и ІІІ групп должны подтвердить отсутствие родственников, обязанных их содержать.

Каков размер пенсии по инвалидности

Сумма выплат зависит от группы инвалидности и определяется как доля прожиточного минимума.

По состоянию на 2025 это составляет:

I группа – 100% (около 2360 грн);

ІІ группа - 80% (приблизительно 1888 грн);

ІІІ группа - 60% (ориентировочно 1416 грн);

дети с инвалидностью – 70% (примерно 1652 грн).

Также предусмотрены дополнительные надбавки по уходу. Для людей с тяжелыми формами инвалидности они могут достигать 200% прожиточного минимума.

Стаж для выхода на пенсию в 2026 году

Кроме того, в Украине действуют общие требования к выходу на пенсию:

32 года стажа - в 60 лет;

22 года стажа - в 63 года;

15 лет стажа – в 65 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!