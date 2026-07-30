Что делать, если желтеют огурцы: огородники дали действенные советы

Август – непростой период для выращивания огурцов. Именно в конце лета кусты часто начинают терять здоровый вид: листья желтеют, увядают и усыхают.

Если не выяснить причину и не принять меры, растения могут быстро прекратить плодоношение. Об этом пишет vikka.

Почему желтеют листья огурцов

Чаще проблема связана со стрессом из-за резких перепадов температур. Днем еще держится жара, а ночью воздух заметно холодает. Если температура опускается ниже +15 °C, развитие огурцов замедляется, а растения становятся более уязвимыми к болезням и вредителям.

Среди наиболее распространенных причин пожелтения листьев:

Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Это опасное грибковое заболевание, способное за несколько дней уничтожить всю грядку. Первым признаком являются желтые или бурые сухие пятна, появляющиеся преимущественно на нижних листьях.

Паутинный клещ. Мелкий вредитель высасывает клеточный сок из листьев. Сначала на нем появляются светлые точки, затем оно тускнеет, а впоследствии можно заметить тонкую паутинку.

Недостаток калия. Если края листьев начинают желтеть, это может свидетельствовать о дефиците калия. В таком случае растение хуже удерживает влагу, а ткани постепенно отмирают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты назвали восемь гуманных способов избавиться от улиток и улиток в саду весной

Как помочь огурцам

Поливайте правильно

Для полива используйте только теплую воду температурой около 23–27 °C. В холодный период достаточно поливать грядки раз в 7–10 дней, используя примерно 7–10 литров воды на квадратный метр. В жару частоту поливов можно увеличить.

Поливать огурцы лучше ранним утром или вечером, направляя воду под корень. Это поможет избежать ожогов листьев.

Используйте народные средства

Для профилактики грибковых заболеваний можно использовать раствор из молочной сыворотки и йода. На литр сыворотки добавляют воду по три капли йода на каждый литр смеси и две столовые ложки хозяйственного мыла. Такой раствор образует защитную плёнку на листьях и сдерживает развитие грибков.

Также можно использовать 3-процентную перекись водорода, разбавленную водой в соотношении 1:3. Опрыскивание помогает притормозить развитие инфекции.

Подживите растения

Если пожелтение начинается с краев листьев, огурцам, вероятно, не хватает калия. Для подкормки подойдет монофосфат калия или комплексные удобрения с высоким содержанием этого элемента.

Еще один вариант – настой древесной золы. Для его приготовления используют один стакан золы, добавляют пол стакана 9-процентного уксуса и растворяют в 10 литрах воды.

Защитите растения от паутинного клеща

Поскольку паутинный клещ относится к паукообразным, обычные инсектициды против насекомых малоэффективны. Для борьбы рекомендуют использовать специальные акарициды или биопрепараты, в частности, "Вертимек", "Масай", "Актофит" или "Фитоверм".

Особое внимание при обработке следует уделять нижней стороне листьев, где чаще всего скрывается вредитель.

Чего не стоит делать

Чтобы не ухудшить состояние растений, огородники советуют избегать распространенных ошибок:

не поливать огурцы холодной водой;

не производить полив в жаркий день под прямыми солнечными лучами;

не злоупотреблять азотными удобрениями в конце лета;

не оставлять на грядках сорняки и старую ботву, где могут зимовать вредители и возбудители болезней.

Как продолжить плодоношение

Чтобы огурцы радовали урожаем до первых заморозков, на ночь их рекомендуют укрывать агроволокном или спанбондом. Это поможет сохранить тепло и снизить влияние резких перепадов температур.

Также следует регулярно удалять старые пожелтевшие листья у основания кустов. Оно уже не восстановится, но продолжает уносить питательные вещества, которые нужны молодым побегам и плодам.

Ранее эксперты объяснили, как пивные ловушки могут приманить улиток и помогут их избавиться.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!