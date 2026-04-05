Что делать задержанным ТЦК: юрист объяснил алгоритм действий

В случаях возможного превышения полномочий со стороны сотрудников ТЦК специалисты советуют, прежде всего, обращаться за профессиональной юридической помощью и фиксировать все обстоятельства происшествия.

В обществе все чаще используют термин "бусификация" — им обозначают принудительное доставление человека в территориальный центр комплектования, в частности, когда лицо имеет право на отсрочку или бронирование. Адвокат из Адвокатского объединения " LESHCHENKO & PARTNERS " Даниил Трясов объяснил, что может произойти, если мужчину забрали в ТЦК.

Как действовать родственникам при задержании человека

Адвокат отмечает, что, прежде всего, нужно зафиксировать факт инцидента — желательно на видео — и сразу вызвать полицию по номеру 102.

По прибытии стражей порядка следует подать заявление об уголовном правонарушении, ведь действия сотрудников ТЦК в определенных случаях могут квалифицироваться как превышение служебных полномочий или даже незаконное лишение свободы.

Кроме того, родственники или представитель могут обратиться с жалобой к следователю судьи по месту нахождения ТЦК, указав на незаконное задержание. Закон предусматривает, что суд должен реагировать на такие обращения и может принять решение об увольнении личности, однако на практике такие случаи происходят нечасто.

В случае отказа в удовлетворении жалобы юрист рекомендует обращаться в административный суд — в частности, для обжалования действий должностных лиц или решений по мобилизации.

Если связь с человеком потеряна, следует также обращаться на горячую линию Министерства обороны или к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Где искать человека

Точно определить место, куда доставили лицо, заранее невозможно — это обычно выясняется из-за контактов с ТЦК или полицией. В таких ситуациях важно действовать официально и сразу сообщать о возможном правонарушении.

Юристы предостерегают от самостоятельных попыток "решить вопрос" без правовой поддержки, ведь это может привести к ошибкам, которые усложнят дальнейшую защиту прав.

Рекомендации для самого человека

Если лицо доставили в ТЦК, в первую очередь рекомендуется:

связаться с родственниками или адвокатом;

сообщить о наличии отсрочки или бронирования;

не подписывать никакие документы без понимания их содержания;

в случае необходимости — в письменном виде указывать свое несогласие.

Также следует избегать психологического давления и не соглашаться на действия, с которыми человек не согласен, ведь это может повлиять на дальнейшие юридические процедуры.

Если человека уже отправили в учебный центр

Ситуация значительно усложняется, если человек был направлен в учебный центр. В таком случае он считается мобилизованным и проходит военную службу.

Обжаловать такие действия можно уже через административный суд путем подачи иска об отмене приказа о мобилизации или причислении в воинскую часть. В то же время судебные процессы могут длиться долго, что усложняет защиту прав.

По словам юриста, успешно решить такие дела удается не всегда, поэтому своевременная правовая помощь и правильные действия с самого начала играют решающую роль.

