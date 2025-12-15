Что такое EcoFlow и какой выбрать для квартиры

Частые и длительные перебои с электроснабжением заставили многих украинцев задуматься над альтернативными источниками энергии. Особенно актуальным этот вопрос стал для обитателей многоэтажек, где установка генератора обычно невозможна.

В таких условиях большую популярность приобрели портативные зарядные станции, в частности продукция бренда EcoFlow. Об этом пишет OBOZ.

Эти устройства отличаются компактными габаритами и мобильностью. Они значительно меньше генераторов, легко переносятся между комнатами или даже между разными зданиями, что делает их удобными для использования дома, в офисе или во время переездов.

EcoFlow часто сравнивают с павербанками, однако зарядные станции обладают значительно более высокой мощностью и большим запасом энергии. Благодаря наличию розетки на 220 В они способны питать бытовую технику в течение многих часов или даже нескольких суток – все зависит от конкретной модели. Кроме того, такие станции считаются более безопасными, экологичными и экономичными, чем традиционные генераторы.

В отличие от генераторов, вредных для окружающей среды, требующих горючего и запрещенных к использованию в помещениях, зарядные станции EcoFlow можно безопасно эксплуатировать в закрытом пространстве. Они также работают почти бесшумно, что является дополнительным преимуществом.

Как подобрать зарядную станцию EcoFlow

Чтобы понять, какая модель подойдет именно вам, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, активно распространяемым в социальных сетях. Для расчета необходимо:

выбрать список устройств, которые планируется подключать к станции;

указать их мощность и желаемое время автономной работы;

получить ориентировочные рекомендации по параметрам зарядной станции.

Автор калькулятора подчеркивает, что инструмент предназначен только для приблизительных подсчетов и не гарантирует абсолютной точности. Пользователям рекомендуют дополнительно проверять все расчеты с учетом характеристик конкретной техники.

Например, если от станции планируется питать Wi-Fi роутер на 10 Вт в течение 5 часов, LED-лампу на 10 Вт – 3 часа, ноутбук на 60 Вт – 3 часа и холодильник мощностью 100 Вт в течение суток, калькулятор покажет следующие ориентировочные требования:

минимальная емкость станции – около 2 660 Вт·ч;

средняя рабочая мощность – примерно 180 Вт.

В то же время, следует помнить, что реальные показатели могут отличаться, поэтому для более точного выбора следует учитывать пусковые токи и индивидуальные характеристики каждого прибора.

Сколько стоят станции EcoFlow

Цена зарядных станций EcoFlow зависит от их мощности и емкости. В официальных магазинах стоимость таких устройств может достигать 144 999 гривен.

При покупке важно проверять наличие модели на складе. В случае отсутствия придется либо ждать поставок, либо подбирать альтернативный вариант с схожими параметрами.

Важные нюансы эксплуатации

Подключение EcoFlow к сети с помощью кабеля с двумя вилками категорически запрещено. Все электроприборы следует подключать непосредственно к портам зарядной станции. Если 220 В розеток недостаточно, рекомендуется использовать качественный удлинитель.

Также EcoFlow можно использовать как источник бесперебойного питания: станция подключается к сети, а вся необходимая техника — к самой станции. Такой вариант использования, по словам руководителя сервисной службы Drone.ua Кирилла Шатова, позволяет автоматически поддерживать питание при отключении электроэнергии.

