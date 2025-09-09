Что ждет доллар в Украине: прогноз цены до 14 сентября

Украинцам не следует ожидать резких колебаний курса валют до 14 сентября: валютный рынок будет оставаться относительно стабильным. Возможные непредсказуемые ситуации будут смягчены вмешательством Национального банка.

Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиций "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН. По его прогнозу курс доллара до 14 сентября будет колебаться в пределах 41,4–41,8 грн на межбанковском рынке и 41,2–41,6 грн на наличном.

Следовательно, к концу недели 100 долларов США в Украине будут стоить примерно 4120–4160 грн, а 1000 долларов обойдутся в 41200–41600 грн.

Эксперт также отметил, что курс евро будет оставаться на уровне 48-49 грн на межбанке и 48-49,5 грн в наличном обмене.

Таким образом, 100 евро обойдутся в 4 800–4 950 грн, а 1 000 евро обойдутся в 48 000–49 500 грн.

