До 26 тысяч гривен: кто в Украине имеет наибольшую пенсию

В Украине могут пересмотреть ограничения по максимальным пенсиям, в частности отменить понижающие коэффициенты для отдельных категорий граждан. Речь идет о выборочных изменениях, прежде всего касающихся военнослужащих срочной службы и представителей сектора безопасности и обороны.

Соответствующий законопроект уже передан на рассмотрение профильного комитета Верховной Радой Украины. Об этом пишут Новости.LIVE.

Предлагающий законопроект

Инициатива №15090-1 предусматривает запрет на применение понижающих коэффициентов к пенсиям лиц, уволенных с военной службы. Авторы документа предлагают полностью отменить эти ограничения и применять новые правила для всех перерасчетов независимо от даты увольнения.

Изменения планируют внести в действующее законодательство о пенсионном обеспечении военных и других категорий граждан.

Предполагается, что новые нормы будут распространяться на:

военных с необходимой выслугой лет или инвалидностью, полученной во время службы;

пенсионеров сектора безопасности и обороны, а также членов их семей.

Авторы законопроекта отмечают, что за последнее десятилетие суды неоднократно признавали ограничение пенсий незаконными — речь идет о сотнях тысяч соответствующих решений. Поэтому целью инициативы является прекращение практики уменьшения выплат этих категорий граждан.

Какие ограничения действуют сейчас

По состоянию на 2026 год в Украине продолжает действовать потолок для пенсий, назначенных по специальным законам. Максимальный размер выплат ограничен десятью прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц.

После повышения этого показателя до 2595 грн максимальная пенсия составляет 25950 грн. Если сумма превышает этот уровень, к "избытку" применяются понижательные коэффициенты, которые определяет правительство. К примеру, при превышении лимита действует коэффициент 0,5, что фактически уменьшает часть выплат.

В случае принятия законопроекта эти ограничения могут быть отменены для военных и представителей сектора безопасности.

