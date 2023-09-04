"Добрий день" или "доброго дня"?: Как правильно поздороваться на украинском

Как правильно сказать на украинском языке добрий день или доброго дня, доброго ранку или добрий ранок, добрий вечір или доброго вечора

Украинский язык богат разнообразными способами поздравлений, которые могут зависеть от времени суток, конкретной ситуации и культурных норм. Однако одним из самых распространенных и универсальных поздравлений является фраза "Добрий день", которая также имеет свои известные нюансы.

Читайте также: Как по-украински перевести "горящая путевка": объяснение от Авраменко

Эта фраза имеет давние корни в украинском языке, о чем свидетельствуют исследования Агатангела Крымского и Сергея Ефремова, работавших над русско-украинским словарем в период с 1924 по 1933 год. Об этом рассказывает "Апостроф".

В своих исследованиях они ссылаются на примеры по народному языку, один из которых звучит так: "Яка пишна молодиця, і добридень не каже!" Как объясняет филолог Александр Скопненко в своем блоге для BBC, выражение "бажати доброго дня" трактовалось как "а день добрий (на добридень) давати, на добридень поклонитися."

Впервые приветствие "добрий день" было переведено на украинский язык как "добридень". Согласно языковедам, народ использовал это выражение в течение всего дня. По словам Крымского и Ефремова, форма "добрий ранок" была характерна преимущественно для интеллигенции, в то же время "добрый день" вошло в украинский язык под влиянием русского.

Исторически украинцы принимали поздравления "Добрий день!" и "Добрий вечір!" и встречали их в народных произведениях и литературных произведениях. Фразы "Доброго дня!" и "Доброго вечора!" являются устойчивыми словосочетаниями, не подлежащими изменению, поскольку такое изменение нарушает речевые нормы. Поэтому корректно употреблять "Доброго ранку!", но "Добрий день!" и "Добрий вечір!".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!