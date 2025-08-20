Доплата в 1000 гривен каждого места: кто из украинских пенсионеров имеет право

В Украине пенсионеры кроме основной ежемесячной выплаты могут рассчитывать и на дополнительную финансовую поддержку. Речь идет не только о надбавках для людей постарше, но и о специальных выплатах, предусмотренных законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Именно он определяет, кто имеет право ежемесячно получать почти тысячу гривен сверх основной пенсии.

Дополнительные средства назначаются тем, кто внес значительный вклад в развитие государства или достиг выдающихся успехов в профессиональной деятельности. Такая поддержка постоянно и закреплена в госбюджете. В частности, право на надбавку имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни и те, кто после провозглашения независимости получил не менее четырех государственных наград. Дополнительную выплату могут получать и народные артисты и другие почетные звания, присвоенные после 1991 года. Об этом пишет Новости.LIVE.

Отдельно в законе предусмотрены выплаты для многодетных матерей, родивших и воспитавших более пяти детей до шестилетнего возраста. Если мать умерла или лишена родительских прав, такое право переходит к отцу. В расчет включаются и усыновленные дети.

Сумма надбавки зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан и составляет 35–40% от него. На сегодняшний день это 826–944 гривны ежемесячно. Хотя в 2025 году размер прожиточного минимума еще не изменялся, его могут повысить с 1 января будущего года. Тогда и размер доплат автоматически увеличится.

