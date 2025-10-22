Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на 23 октября

В четверг, 23 октября, в Украине ожидается теплая осенняя погода. Температура воздуха поднимется до +11…+16°C, а на юге, в частности, в Крыму, столбики термометров достигнут +18°C.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, прохладнее будет только на северо-востоке страны – там температура будет +7…+9°C.

Осадки в большинстве областей маловероятны, однако ночью и утром небольшой дождь возможен в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

"Ветер юго-восточный, местами будет усиливаться до 10-14 м/с - преимущественно на западе, севере и в центре Украины", - уточнила Диденко.

Погода в Киеве 23 октября

В столице ночью и утром будет идти мелкий дождь, однако днем будет сухо и умеренно тепло. Температура воздуха поднимется до +14°C.

Когда придет похолодание

Синоптикиня предупредила, что уже 24-25 октября в Украину придут дожди и понижение температуры. Осадки будут связаны с циклоном над Северным морем и его атмосферными фронтами.

"Колебания давления, повышенная влажность и прохлада в домах могут влиять на самочувствие и настроение", — отметила Наталья Диденко.

Раньше мы рассказывали, когда порадует бабье лето и когда будет первый снег.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!