Дроны атаковали порт в Ленинградской области России: загорелся масштабный пожар (фото, видео)

В Ленинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой возник пожар в порту Приморска и была повреждена топливная инфраструктура. В результате атаки в порту Приморска получил повреждения резервуар с топливом, что привело к возгоранию. На месте работают спасательные службы, идет ликвидация пожара, а персонал объекта эвакуирован.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, инцидент произошел вечером 22 марта. Он заявил, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы якобы уничтожили десятки дронов над областью. Сначала речь шла о 35 беспилотниках, однако впоследствии эта цифра выросла до более чем 50.

Порт Приморск является ключевым нефтяным хабом России на Балтийском море и конечной точкой Балтийской трубопроводной системы, по которой осуществляется экспорт нефти.

Ранее также появлялась информация от российских Telegram-каналов об инциденте в районе Гатчины, где якобы взорвалась ракета системы ПВО недалеко от военного предприятия "ВИСКОМ". Это предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс РФ и занимается разработкой специальных средств для силовых структур.

