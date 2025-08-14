Дроны атаковали российский Волгоград: есть попадание в НПЗ, загорелся пожар (фото, видео)

Ночью 14 августа беспилотники нанесли удар по российскому Волгограду. Взрывы раздались на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка", после чего вспыхнули масштабные пожары.

По сообщениям российских Telegram-каналов и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, возгорание и утечка нефтепродуктов стали следствием падения обломков БПЛА во время атаки. Из-за инцидента "Росавиация" временно закрыла аэропорт Волгограда.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, а его годовая мощность составляет около 14,8 млн. тонн.

Напомним, дроны атаковали Брянскую и Волгоградскую области России.

