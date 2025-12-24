Дроны атаковали российскую Тульскую область: есть попадание в завод синтетических полимеров (фото)

В ночь на 24 декабря в городе Ефремов Тульской области РФ раздались многочисленные взрывы. После этого в районе местного предприятия, специализирующегося на производстве синтетических полимеров, разразился масштабный пожар.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, данные спутниковой системы NASA FIRMS. По словам местных жителей, первые взрывы были слышны около 03:20. Очевидцы утверждают, что их было не меньше десяти. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано яркое свечение в небе и огонь в промышленной зоне города.

Информацию о пожаре подтверждают и спутниковые данные NASA FIRMS – система зафиксировала несколько ячеек высокой температуры на территории ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука".

Губернатор Тульской области признал факт атаки и последующего возгорания на "одном из предприятий", однако деталей по масштабам повреждений или последствиям инцидента не сообщил.

Завод в Ефремове является одним из ключевых производителей синтетического каучука в России и имеет стратегическое значение для военно-промышленного комплекса страны. Предприятие производит продукцию двойного назначения, которая используется в военной сфере.

В частности, синтетические каучуки и полимеры необходимы для производства резинотехнических изделий – шин для военных грузовиков, колесных бронетранспортеров и авиационной техники. Отдельную роль играют полиизобутиленовые присадки, применяемые в специальных горюче-смазочных материалах и гидравлических жидкостях для танков, боевых машин пехоты и артиллерийских тягачей.

Кроме того, продукция предприятия используется в производстве герметиков, изоляционных материалов для военной электроники и антикоррозионных покрытий для вооружения.

