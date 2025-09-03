Эксперты назвали ТОП-5 бензиновых кроссоверов, которые дорого обходятся из-за частых ремонтов

Современные кроссоверы уверенно удерживают статус фаворитов на автомобильном рынке – их выбирают за способность одинаково хорошо справляться с городскими маршрутами и дальним путешествиями. Однако не все модели одинаково надежны, в частности некоторые имеют слабые двигатели, нестабильную работу коробки передач и чрезмерно сложную электронику.

Из-за этого владельцы таких авто часто вынуждены обращаться в сервисные центры и тратить значительные средства на ремонт. Об этом пишет SUV News.

Nissan Qashqai (1.2 DIG-T)

Бензиновые турбодвигатели 1.2 DIG-T зарекомендовали себя не с лучшей стороны – владельцы часто сталкиваются с рядом проблем, которые возникают уже на ранних этапах эксплуатации. В частности, цепь газораспределительного механизма имеет тенденцию к преждевременному растяжению, иногда уже после 60 тысяч километров пробега.

Кроме того, эти моторы нередко демонстрируют чрезмерный расход моторного масла, а турбина – еще один слабый элемент – требует дорогостоящего ремонта в случае неисправности. Из-за сложной конструкции и высокой цены комплектующих, содержание Qashqai с таким двигателем может стать финансово обременительным.

Peugeot 3008 (1.6 THP)

Бензиновый агрегат 1.6 THP, созданный в партнерстве с BMW, оказался технически уязвимым. Пользователи часто жалуются на неисправности турбины и накопление нагара на клапанах. В перечень слабых мест также входит цепь газораспределительного механизма.

В мастерских этот двигатель получил репутацию "пожирателя бюджета", ведь его обслуживание обходится недешево, а стоимость оригинальных запчастей – чрезвычайно высока.

Volkswagen Tiguan (1.4 TSI/2.0 TSI)

Бензиновые модели с двигателями TSI часто становятся источником технических хлопот. Среди самых распространенных неисправностей – преждевременный выход из строя турбины, сбои в работе цепного привода ГРМ и частые проблемы с электронными компонентами, имеющими сложную конструкцию.

Полноприводные автомобили с системой 4Motion требуют особенно затратного обслуживания. По словам многих водителей, после достижения пробега в пределах 100–120 тысяч километров расходы на ремонт становятся регулярными и неизбежными.

Kia Sportage (1.6 T-GDI)

Двигатель 1.6 T-GDI с турбонаддувом требует внимательного отношения к условиям эксплуатации. При интенсивной нагрузке он легко перегревается, а ресурс турбины ограничен, что может привести к преждевременному износу. Кроме того, нередко возникают трудности с работой топливных форсунок.

Охлаждающая система имеет сложную конструкцию, что затрудняет обслуживание и повышает стоимость ремонта. К тому же нестабильное качество топлива на украинских АЗС часто становится дополнительным фактором риска для этого агрегата.

Ford Kuga (1.5 EcoBoost)

Бензиновые моторы серии EcoBoost часто критикуют за ненадежность по сравнению с другими агрегатами бренда. Наиболее проблемным аспектом является склонность к перегреву, что нередко приводит к появлению трещин в цилиндровом блоке. Кроме того, владельцы сообщают о потере охлаждающей жидкости и необходимости дорогостоящего обслуживания турбокомпрессора.

Из-за конструктивных слабых мест двигателей EcoBoost эксплуатация модели Kuga может обойтись значительно дороже, чем содержание аналогичных авто от других производителей.

