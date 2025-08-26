Эксперты предупреждают: какие купюры доллара и евро лучше продать немедленно

Некоторые банкноты доллара и евро имеют стоимость выше их номинала. Однако не все украинцы знают, что заработать можно больше, продавая такую валюту не через банки или обменники, а благодаря онлайн-платформам.

Подобные объявления часто появляются на OLX. Сайт Новости.LIVE объяснило, какие именно купюры доллара и евро украинцам стоит реализовать уже сейчас.

Сколько можно получить за доллары со звездочкой

Если у вас есть банкнота доллара любого номинала со звездочкой у серийного номера, его следует предложить коллекционерам. Такие купюры превратились в своеобразный инвестиционный актив, ведь в Интернете их цена часто превышает официальный курс.

Например, один из пользователей OLX из Хмельницкой области оценил 100-долларовую купюру со звездочкой в 5 800 гривен. Для сравнения: по официальному курсу 23 августа ее можно было бы обменять всего за 4130 гривен. То есть владелец получает более 1500 гривен разницы только благодаря редкому обозначению на банкноте.

Доллары со звездочкой

По данным US Currency Education Program, звездочка на банкноте указывает на то, что купюра была отпечатана как замена поврежденных при печати долларов. Такой символ не меняет нарицательной стоимости денег, однако коллекционеры готовы платить за такие редкие экземпляры больше.

Евро с "красивыми" номерами

Европейскую валюту тоже можно продать по более высокой цене, если найти купюру с особым серийным номером: например, с повторяющимися цифрами, отражением, большим количеством нулей или другими символическими комбинациями.

К примеру, в Киеве за 100 евро с серийным номером с шестью пятерками предлагали 6 000 грн, тогда как официальный курс дает только 4 800 грн. А на OLX пользователь Коломыи пытался продать 50 евро за 3 999 грн из-за наличия в номере трех семерок подряд.

