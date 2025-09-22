Эксперты предупреждают: топ-25 подержанных авто, которые лучше не покупать
Специалисты составили список из 25 автомобилей, которые не стоит покупать. Даже по низкой цене эти машины могут оказаться невыгодными для владельцев из-за значительной потери стоимости.
Автомобили из этого списка быстрее других обесцениваются, теряя наибольший процент своей первоначальной цены за пять лет. Лидером антирейтинга стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Хотя на вторичном рынке эти модели могут иметь доступные цены, их все равно лучше обходить стороной.
Если рассматривать возможность перепродажи автомобиля из списка в будущем, можно понести значительные финансовые потери. Эти модели больше всего обесцениваются за пять лет (процент потери стоимости указан в скобках).
Самые невыгодные подержанные автомобили в 2025 году:
- Jaguar I-Pace (72.2%);
- BMW 7 Series (67.1%);
- Tesla Model S (65.2%);
- Infiniti QX80 (65.0%);
- Maserati Ghibli (64,7%);
- BMW 5 Series Hybrid (64,7%);
- Nissan LEAF (64,1%);
- Maserati Levante (63,7%);
- Tesla Model X (63,4%);
- Cadillac Escalade ESV (62,9%);
- Land Rover Range Rover (62,9%);
- Audi A8 L (62,7%);
- BMW 5 Series (61,7%);
- Audi Q7 (61,6%);
- Infiniti QX60 (61,5%);
- Cadillac Escalade (61,0%);
- Audi A6 (60,9%);
- Land Rover Discovery (60,9%);
- Mercedes-Benz S-Class (60,7%);
- Audi A7 (60,5%);
- Tesla Model Y (60,4%);
- Lincoln Navigator L (60,3%);
- Porsche Taycan (60,1%);
- Ниссан Армада (60%);
- Ford Expedition MAX (60%).
