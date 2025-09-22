Українська
Авто

Эксперты предупреждают: топ-25 подержанных авто, которые лучше не покупать

Анастасия Крыщук

Эксперты предупреждают: топ-25 подержанных авто, которые лучше не покупать
Какие авто быстро теряют стоимость. Источник: wikimedia

Специалисты составили список из 25 автомобилей, которые не стоит покупать. Даже по низкой цене эти машины могут оказаться невыгодными для владельцев из-за значительной потери стоимости.

Автомобили из этого списка быстрее других обесцениваются, теряя наибольший процент своей первоначальной цены за пять лет. Лидером антирейтинга стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Хотя на вторичном рынке эти модели могут иметь доступные цены, их все равно лучше обходить стороной.

Читайте также: Никогда не подведут: топ самых надежных автомобилей

Если рассматривать возможность перепродажи автомобиля из списка в будущем, можно понести значительные финансовые потери. Эти модели больше всего обесцениваются за пять лет (процент потери стоимости указан в скобках).

Самые невыгодные подержанные автомобили в 2025 году:

  1. Jaguar I-Pace (72.2%);
  2. BMW 7 Series (67.1%);
  3. Tesla Model S (65.2%);
  4. Infiniti QX80 (65.0%);
  5. Maserati Ghibli (64,7%);
  6. BMW 5 Series Hybrid (64,7%);
  7. Nissan LEAF (64,1%);
  8. Maserati Levante (63,7%);
  9. Tesla Model X (63,4%);
  10. Cadillac Escalade ESV (62,9%);
  11. Land Rover Range Rover (62,9%);
  12. Audi A8 L (62,7%);
  13. BMW 5 Series (61,7%);
  14. Audi Q7 (61,6%);
  15. Infiniti QX60 (61,5%);
  16. Cadillac Escalade (61,0%);
  17. Audi A6 (60,9%);
  18. Land Rover Discovery (60,9%);
  19. Mercedes-Benz S-Class (60,7%);
  20. Audi A7 (60,5%);
  21. Tesla Model Y (60,4%);
  22. Lincoln Navigator L (60,3%);
  23. Porsche Taycan (60,1%);
  24. Ниссан Армада (60%);
  25. Ford Expedition MAX (60%).

Напомним, ранее мы рассказывали о самых надежных автомобилях, которые могут прослужить более 20 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

 
АвтоАвтомобили