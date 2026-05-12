'Это неприемлемо', - Сибига прокомментировал предложение России включить украинских детей в обменные списки

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия предлагала включать депортированных украинских детей в списки на обмен, однако Украина категорически исключает такой подход. По словам Сибиги, вопрос возвращения украинских детей - один из ключевых элементов будущего мирного процесса.

Об этом глава МИД сообщил во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей в Брюсселе, передает " Укринформ ". Он подчеркнул, что дети не могут быть предметом политических договоренностей или компромиссов.

"Российская сторона уже предлагала включить детей в обменные списки, но для Украины это совершенно неприемлемо. Свобода украинских детей не может быть условной или предметом торга", – подчеркнул министр.

Глава МИД отметил, что Украине уже удалось вернуть более двух тысяч детей, которые были незаконно вывезены. В то же время, он критически оценил эффективность международных механизмов, заявив, что возврат происходит скорее вопреки их слабости, чем благодаря им.

Сибига также провел исторические параллели между действиями России и преступлениями нацистского режима во время Второй мировой войны. В качестве примера он привел схожие свидетельства депортированных людей разных эпох: слова шестнадцатилетнего Бориса Романченко, вывезенного нацистами, и мальчика из Мариуполя после депортации русскими оккупантами.

Министр напомнил и о бельгийской казарме Доссине, которая во времена Второй мировой была транзитным пунктом перед отправлением людей в Освенцим, а также о нападении на "Двадцатый конвой" - одну из самых известных попыток остановить принудительную депортацию.

"Россия боится этой темы и пытается умалить ее значение. Они осознают, что совершают преступление, и боятся ответственности. Сегодня мир снова должен остановить этот конвой", - заявил Сибига.

