Евросоюз ограничил доступ Венгрии к 'конфиденциальным материалам' на фоне угрозы передачи информации РФ - Politico

Издание Politico сообщает, что в Европейском Союзе ограничивают доступ Венгрии к обсуждению чувствительных и конфиденциальных материалов из-за опасений возможной утечки информации в Россию. По данным журналистов, по меньшей мере, пять европейских дипломатов и чиновников выразили обеспокоенность тем, что секретные данные из Будапешта могут передаваться в Кремль.

В то же время, официальной реакции со стороны ЕС пока не ожидается — в частности, из-за нежелания влиять на парламентские выборы в Венгрии, запланированные на 12 апреля. Об этом пишет Politico

Несмотря на отсутствие публичных заявлений, в Евросоюзе уже заметны изменения в формате дипломатических контактов. Из-за роста недоверия все чаще используются встречи в узком кругу стран-единомышленников вместо полноценных переговоров с участием всех 27 государств-членов. Как пояснил один из чиновников, значительная часть важных обсуждений теперь проходит в форматах типа E3, E4, E7, а также в рамках Веймарского треугольника, NB8 или JEF.

В частности, Веймарский формат объединяет Францию, Германию и Польшу, NB8 включает в себя страны Северной Европы и Балтии, а JEF — десять североевропейских государств.

Бывший глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что еще в 2024 году получал предупреждение о возможной передаче информации венгерской стороной России. По его словам, тогда дипломатам рекомендовали ограничивать обмен чувствительными данными с представителями Будапешта. Аналогичные меры предпринимались и перед саммитом НАТО в Вильнюсе в 2023 году, когда венгерская делегация не была допущена к обсуждению отдельных вопросов.

Дипломаты отмечают, что нынешняя ситуация подрывает доверие внутри ЕС и усложняет сотрудничество. В то же время любые решительные действия откладывают, поскольку они могут быть использованы премьер-министром Виктор Орбан в предвыборной кампании.

Несмотря на общую позицию по поводу угроз со стороны России, часть собеседников издания обращает внимание, что значительная часть переговоров в ЕС проходит в открытом формате, что само по себе повышает риски утечки информации. В связи с новыми подозрениями некоторые дипломаты предлагают более активно применять механизмы засекречивания документов, чтобы усложнить несанкционированную передачу данных и упростить расследование возможных утечек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!