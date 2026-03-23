Євросоюз обмежив доступ Угорщини до 'конфіденційних матеріалів' на тлі загрози передачі інформації рф - Politico

Видання Politico повідомляє, що в Європейському Союзі обмежують доступ Угорщини до обговорення чутливих і конфіденційних матеріалів через побоювання можливого витоку інформації до Росії. За даними журналістів, щонайменше п’ятеро європейських дипломатів і посадовців висловили занепокоєння тим, що секретні дані з Будапешта можуть передаватися до Кремля.

Водночас офіційної реакції з боку ЄС наразі не очікується — зокрема через небажання впливати на парламентські вибори в Угорщині, заплановані на 12 квітня. Про це пише Politico

Попри відсутність публічних заяв, у Євросоюзі вже помітні зміни у форматі дипломатичних контактів. Через зростання недовіри дедалі частіше використовуються зустрічі у вузькому колі країн-однодумців замість повноцінних переговорів за участю всіх 27 держав-членів. Як пояснив один із чиновників, значна частина важливих обговорень тепер проходить у форматах на кшталт E3, E4, E7, а також у межах Веймарського трикутника, NB8 чи JEF.

Зокрема, Веймарський формат об’єднує Францію, Німеччину та Польщу, NB8 включає країни Північної Європи та Балтії, а JEF — десять північноєвропейських держав.

Колишній глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, що ще у 2024 році отримував попередження про можливу передачу інформації угорською стороною Росії. За його словами, тоді дипломатам радили обмежувати обмін чутливими даними з представниками Будапешта. Аналогічні заходи застосовувалися і перед самітом НАТО у Вільнюсі у 2023 році, коли угорську делегацію не допустили до обговорення окремих питань.

Дипломати зазначають, що нинішня ситуація підриває довіру всередині ЄС і ускладнює співпрацю. Водночас будь-які рішучі дії наразі відкладають, оскільки вони можуть бути використані прем’єр-міністром Віктор Орбан у передвиборчій кампанії.

Попри спільну позицію щодо загроз із боку Росії, частина співрозмовників видання звертає увагу, що значна частина переговорів у ЄС відбувається у відкритому форматі, що саме по собі підвищує ризики витоку інформації. У зв’язку з новими підозрами деякі дипломати пропонують активніше застосовувати механізми засекречення документів, аби ускладнити несанкціоновану передачу даних і спростити розслідування можливих витоків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!