Глобальный скачок цен на мясо: что ждет украинских потребителей

Цены на мясо по всему миру достигают новых высот из-за высокого спроса со стороны США и Китая, а также из-за сокращения поголовья скота в основных странах-производителях. В то же время в Украине ситуация ухудшается: курятина, традиционно самый доступный вид мяса, растет в цене рекордными темпами, что делает ее недоступной для части граждан.

По данным Bloomberg, основным двигателем роста цен является говядина. Спрос на этот вид мяса в США не уменьшается, несмотря на высокие цены.

Китай активно увеличивает импорт, покупая мясо в Бразилии, что способствует росту спроса. В то же время Австралия также выигрывает от ситуации, повышая цены на свою продукцию. Такое сотрудничество двух крупнейших экономик мира фактически забирает ресурсы с рынка, что повышает общий индекс цен.

Одной из основных причин является снижение поголовья скота. В США оно достигло самого низкого уровня за последнее десятилетие, а в Бразилии ситуация осложняется климатическими изменениями и непредсказуемыми погодными условиями. Фермеры сталкиваются не только с засухами, но и с эпидемиями болезней, которые ограничивают объемы производства.

Еще один важный фактор – связь с молочной индустрией. Когда стоимость масла и сыра увеличивается, фермеры воздерживаются от забоя коров, поскольку молоко приносит больший доход, чем мясо. Это приводит к уменьшению предложения говядины и еще большему росту ее цен.

Цены на мясо уже достигли рекордных показателей, став одним из основных драйверов инфляции во многих странах. В Великобритании, например, в июле 2025 года стоимость говядины и телятины выросла почти на 25% по сравнению с прошлым годом. Похожая ситуация наблюдается и в других странах, где мясо является важной частью питания.

Рост цен на мясо – это не только вопрос бюджета потребителей, но и важный политический вызов. Повышение стоимости продуктов питания напрямую влияет на уровень жизни людей, что, в свою очередь, может способствовать росту социальной напряженности.

Украина также оказалась в центре мясного кризиса. Если в мире больше всего обсуждают проблемы с говядиной, то у нас основной проблемой становится курятина. Раньше она была наименее дорогой и доступной для потребителей, но в этом году ситуация кардинально изменилась.

В январе 2025 года цена килограмма куриного филе составляла в среднем 172 гривны. К июлю она выросла до 218 гривен, а в сентябре превысила 239 гривен. Это означает, что за восемь месяцев цена курятины выросла на 39%. В некоторых случаях стоимость куриного филе уже сравнялась или даже превысила цену свинины, что еще недавно казалось маловероятным.

Цены на курятину в украинских супермаркетах варьируются от 225 до 245 гривен за килограмм. Даже со скидками в супермаркетах ситуация не меняется: акционные предложения дают возможность сэкономить, но общая тенденция остается прежней – стоимость курятины растет каждый месяц.

Основными факторами являются высокая стоимость производства, подорожание кормов, топлива и электроэнергии, а также сокращение поголовья птицы из-за войны и оккупации территорий. Производителям все труднее сохранять стабильность цен, поэтому повышение выглядит неизбежным.

