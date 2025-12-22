Государственная поддержка украинцев с инвалидностью: какие выплаты и льготы будут в 2026 году
В Украине граждане с инвалидностью I, II и III групп имеют право на широкий список государственных выплат и социальных гарантий. Речь идет о финансовой поддержке, бесплатном медицинском обеспечении, льготном проезде, реабилитационных услугах и других видах помощи.
В то же время, значительная часть людей не проинформирована о всех доступных им возможностях и не пользуется ими в полном объеме. разъясняет, какие именно выплаты и льготы государство гарантирует людям с инвалидностью в 2026 году.
Пенсионные выплаты для людей с инвалидностью в 2026 году
Согласно информации Пенсионного фонда Украины, лица с инвалидностью имеют право на пенсию, размер которой определяется в зависимости от группы инвалидности и имеющегося страхового стажа:
- I группа - 100% пенсии по возрасту;
- II группа - 90% пенсии по возрасту;
- III группа – 50% пенсии по возрасту.
В страховой стаж засчитывается период с момента установления инвалидности до достижения человеком 60-летнего возраста. Пенсионные выплаты назначаются при наличии необходимого страхового стажа.
Социальные льготы для людей с инвалидностью в 2026 году
Кроме пенсионных выплат, закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" предусматривает ряд льгот и гарантий, среди которых:
- первоочередное право на улучшение жилищных условий;
- приоритетное пересечение государственной границы для лиц с инвалидностью I группы;
- безвозмездное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям;
- право на внеочередное обслуживание в транспортных кассах I и II групп;
- бесплатное обеспечение реабилитационными услугами, протезами, слуховыми аппаратами и другими техническими средствами;
- бесплатный проезд в общественном транспорте (за исключением маршрутных такси) для лиц с инвалидностью I и II групп, а также детей с инвалидностью;
- безвозмездное получение лекарств для получающих минимальную пенсию или социальную помощь, а также 50% скидка на медикаменты для лиц с инвалидностью I и II групп.
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг
В большинстве случаев у людей с инвалидностью нет автоматических скидок на коммунальные услуги, однако могут оформить жилищную субсидию. Исключение являются лица с инвалидностью в результате войны — для них предусмотрено освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах 21 кв. м на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.
Дополнительные гарантии для людей с инвалидностью в результате войны
Лица, получившие инвалидность из-за войны войны, пользуются расширенным пакетом социальных льгот, в частности:
- внеочередное зубное протезирование;
- дополнительные 14 календарных дней оплачиваемого ежегодного отпуска;
- первоочередное проведение капитального ремонта жилья;
- регулярные медицинские осмотры и бесплатное обеспечение лекарством;
- приоритетное получение земельных участков;
- доступ к льготным кредитам на строительство или ремонт жилья;
- обеспечение твердым топливом для зданий без централизованного отопления.
Кроме того, за людьми с инвалидностью в результате войны сохраняется рабочее место при сокращении штата, а больничные выплачиваются в размере 100% заработка независимо от страхового стажа.
