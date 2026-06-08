Государственные выплаты до 129 тысяч гривен людям с инвалидностью: кто имеет право

В Украине продолжает действовать государственная программа, предусматривающая компенсацию затрат на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Воспользоваться такой поддержкой могут работодатели, трудоустраивающие лиц с инвалидностью, а также самозанятые граждане и предприниматели с соответствующим статусом.

Как сообщает Министерство юстиции Украины, инициатива направлена на создание комфортных и безбарьерных условий труда, а также на поддержку ветеранов, которые после ранений возвращаются в гражданскую жизнь и профессиональную деятельность.

Подать заявку на получение компенсации можно как онлайн через портал Действие, так и лично в ближайшем центре занятости. Обращение необходимо подать не позднее 180 календарных дней после трудоустройства человека с инвалидностью или его возвращения на работу после прохождения военной службы.

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После подачи документов решение о предоставлении компенсации принимается в течение 13 рабочих дней. Вырученные средства можно направить на приобретение оборудования и технических средств, необходимых для создания удобной рабочей среды. В частности, компенсация покрывает расходы на:

• мебель для обустройства рабочего места;

• компьютерная и офисная техника;

• специализированное программное обеспечение;

• осветительное оборудование;

• средства мобильности;

• вспомогательные инструменты;

• устройства для коммуникации;

другие технические средства, обеспечивающие безопасные и комфортные условия труда.

Следует учитывать, что компенсация предоставляется только один раз для одного конкретного рабочего места.

Право на получение такой поддержки обладают не только работодателями, но и физическими лицами-предпринимателями и самозанятыми людьми с инвалидностью, которые обустраивают собственное рабочее пространство для ведения деятельности.

Размер компенсации зависит от группы инвалидности работника. В 2026 году максимальная сумма выплаты составляет:

• до 129 705 гривен – для лиц с инвалидностью I группы;

• до 86 470 гривен – для лиц с инвалидностью II группы.

Правительственная программа призвана расширить возможности трудоустройства людей с инвалидностью, помочь ветеранам поскорее вернуться к работе после службы, а также стимулировать развитие инклюзивной бизнес-среды. Для работодателей это возможность создать адаптированные рабочие места без значительной финансовой нагрузки, а для работников получить комфортные условия для профессиональной реализации.

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