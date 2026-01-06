Готовьте кошельки: сколько будем платить за свет с января

В Украине с января 2026 тариф на электроэнергию для населения останется без изменений. Украинцы по-прежнему будут платить 4,32 гривны за каждый киловатт-час потребленного электричества. Такой же тариф действовал и в конце 2025 года.

Об этом сообщает издание OBOZ.UA. Отмечается, что для домохозяйств, использующих электроэнергию для отопления, в период с 1 октября 2025 по 30 апреля 2026 будут действовать дифференцированные тарифы. При потреблении до 2000 кВтч в месяц включительно стоимость будет составлять 2,64 гривны за кВтч. Если же объем превышает этот лимит, каждый следующий киловатт-час будет оплачиваться по тарифу 4,32 гривны.

Фиксированная цена на электроэнергию установлена постановлением Кабинета министров №632 и будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля 2026 года. Этот документ определяет текущий уровень тарифа для бытовых потребителей.

Время от времени в медиапространстве появляется информация о возможном повышении цен на электроэнергию, однако ни один из таких сценариев не находится на стадии реального обсуждения. Во власти признают, что после завершения войны Украина будет постепенно отходить от общего субсидирования населения через механизм PSO. Постановление о публичных специальных обязанностях обязывает поставщиков продавать электроэнергию гражданам по фиксированной цене.

В то же время тариф на электроэнергию не подпадает под действие моратория, а значит, может быть изменен в любой момент по решению правительства. Подобные корректировки происходили уже во время полномасштабной войны. До 1 июня 2024 года украинцы платили за свет от 2,64 гривны за кВт*ч в зависимости от объемов потребления, в то время как базовая цена составляет 4,32 гривны.

В прогнозах Министерства экономики заложен дальнейший рост стоимости электроэнергии в последующие годы. Согласно оценкам ведомства, в 2026 году тариф может вырасти на 10-20 процентов и достичь примерно 4,75-5,18 гривны за кВтч. В 2027 году ожидаемая цена будет колебаться в пределах 5,22-6,2 гривны, а в 2028 году тариф может вырасти до 5,7-7,44 гривны за кВтч.

