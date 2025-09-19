Гроза и до 28 градусов тепла: прогноз погоды в Украине

В ближайшие выходные, 20 и 21 сентября, Украина будет под влиянием антициклона, благодаря чему в большинстве регионов ожидается солнечная и сухая погода. Температура воздуха будет повышаться, особенно днем, когда столбики термометров будут достигать 22–28 °C.

Кратковременные дожди возможны только в субботу на севере Левобережья, в то время как остальная страна будет оставаться без осадков. Также в ночное и утреннее время местами будут формироваться туманы, наиболее вероятные в низинах. Об этом пишет meteoprog.

В субботу, 20 сентября, у западных областей будет теплая погода без существенных осадков, с туманами на рассвете. В северных регионах ночью местами пройдут дожди, но днем будет сухо. Центральная Украина получит солнечную погоду с умеренной облачностью, а на юге и в Крыму установится по-летнему теплый день с температурой до +28 °C. Лишь на востоке возможны кратковременные дожди и местные грозы.

В воскресенье, 21 сентября, антициклон будет полностью определять погодные условия – везде ожидается малооблачное небо, отсутствие осадков и комфортное тепло. Ночью температура будет колебаться в пределах +6…+15 °C в зависимости от региона, а днем воздух прогреется до +20…+29 °C.

