Идеально для семей с детьми: топ пород спокойных собак

Выбор собаки для семьи – важное и ответственное решение, ведь одним из главных критериев является характер животного. Ветеринары назвали породы, которые обычно отличаются спокойным темпераментом, дружелюбием и хорошо ладят с детьми.

Об этом сообщило издание Parade Pets. Специалисты подчеркивают, что ни одна порода не может полностью гарантировать отсутствие агрессии. По словам ветеринарного врача Эйми Уорнер, поведение собаки формируется под влиянием нескольких факторов — наследственности, ранней социализации, дрессировки и условий содержания. В то же время, некоторые породы исторически считаются более ориентированными на жизнь рядом с человеком и семьей.

Эксперты Американского кинологического клуба выделили шесть пород, которые, по наблюдениям ветеринаров, реже проявляют агрессию и носят мягкий характер.

Лабрадор-ретривер

Это одна из самых популярных семейных пород. Лабрадоры известны своей терпеливостью, дружелюбием и стремлением угодить хозяину. Они быстро привыкают к жизни и хорошо взаимодействуют с детьми. При регулярных физических нагрузках собаки этой породы обычно демонстрируют уравновешенное и стабильное поведение. Средняя продолжительность жизни – примерно 11–13 лет.

Ньюфаундленд

Несмотря на значительные размеры, эти собаки носят очень кроткий характер. В прошлом их часто использовали в качестве спасателей на воде. Ветеринары отмечают их преданность хозяевам и терпеливое отношение к детям. В среднем представители этой породы живут около 9-10 лет.

Мопс

Мопсы — небольшие собаки-компаньоны, исторически не использовавшиеся для охраны или охоты. Они очень привязаны к людям, любят внимание и часто ведут себя игриво. Агрессивное поведение для этой породы нехарактерно. В то же время, специалисты советуют учитывать их склонность к проблемам с дыханием и чувствительность к жаре. Продолжительность жизни составляет примерно 13–15 лет.

Випет

Випеты известны своей скоростью, однако в домашних условиях они ведут себя спокойно и нежно. Эти собаки чувствительно реагируют на атмосферу в семье, редко лают и хорошо поддаются мягкому обучению. Средняя продолжительность жизни – примерно 12–15 лет.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эта порода имеет давнюю историю как собака-компаньон при королевских дворах. Она отличается кротким характером, сильной привязанностью к хозяину и способностью легко находить общий язык с детьми и другими домашними животными. В среднем такие собаки живут 12–15 лет.

Золотистый ретривер

Эту породу сначала выводили для охоты, уделяя особое внимание послушанию и мягкому характеру. Золотистые ретриверы известны своим умом, терпением и доброжелательностью, поэтому их часто выбирают семьи с детьми. Средняя продолжительность жизни составляет около 10–12 лет.

Эксперты отмечают, что независимо от породы, решающее значение для поведения собаки имеют правильное воспитание, ранняя социализация и ответственное отношение владельцев.

