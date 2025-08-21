Их лучше обходить: топ самых неудачных моделей Toyota

Toyota уже много лет считается символом надежности, однако и у этой марки есть модели, вызывающие немало критики. Больше всего нареканий собрал электрокроссовер Toyota bZ4x. Его запас хода уступает конкурентам из Кореи и Китая, мультимедийная система выглядит устаревшей, а зимой батарея теряет эффективность и заряжается почти вдвое дольше. Именно это делает модель невыгодной для часто передвигающихся в холодный сезон.

Об этом пишет Твоя МАШИНА. Среди рискованных покупок оказался и легендарный Toyota Mark II. Когда-то он был гордостью японского автопрома, сейчас же на украинский рынок попадают в основном экземпляры после серьезных аварий. При высокой цене покупатели часто остаются разочарованными, ведь ищут надежный седан, а получают проблемы.

Критики не избежала и Supra. Спорткар, созданный в сотрудничестве с немецкими инженерами, хвалят по харизме, но регулярно возникают вопросы о долговечности агрегатов. Специалисты отмечают: эта модель больше для эмоций, чем для ежедневных поездок.

Сомнительной покупкой может стать и минивэн Toyota Sienna. Американские владельцы часто жалуются на проблемы с коробкой и электроникой, что особенно неприятно для семейного автомобиля.

Таким образом даже компания с репутацией надежного производителя имеет "слабые места". Итак, выбирая определенные модели Toyota, следует хорошо взвесить все риски, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

