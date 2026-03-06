'Имею несколько кандидатур на должность хорошего лидера Ирана' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны участвовать в формировании будущего руководства Ирана. По его словам, Вашингтон заинтересован в смене власти в стране и рассматривает нескольких возможных кандидатов, которые могли бы возглавить государство после нынешнего руководства.

Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters и телеканалу NBC News. По словам Трампа, США вместе с иранской стороной должны быть вовлечены в процесс определения следующего руководителя страны. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы в будущем избежать повторения конфликтов.

В то же время президент США выразил сомнение, что преемником верховного лидера Ирана станет его сын — Моджтаба Хаменеи, которого ранее называли одним из фаворитов этой роли после гибели его отца, верховного лидера Али Хаменеи в результате удара в начале войны.

Трамп также сравнил возможные изменения властей в Иране с событиями в Венесуэле, где, по его словам, американские военные ранее отстранили от власти президента Николас Мадуро. После этого страну возглавила его заместитель Делси Родригес, которая, по мнению Трампа, хорошо справляется со своими обязанностями.

Он подчеркнул, что США стремятся к появлению такого лидера Ирана, который будет полезен как своей стране, так и ее гражданам, чтобы подобные кризисы не повторялись регулярно.

Отвечая на вопрос о потенциальных претендентах на руководство Ираном, Трамп отметил, что пока рано говорить о конкретных кандидатурах. В частности, он прокомментировал возможность прихода к власти иранского оппозиционного деятеля, изгнанного принца Реза Пахлави, сына последнего шаха Ирана. По словам Трампа, шанс имеют разные кандидаты.

Президент США также поддержал возможность более активных действий иранских курдских формирований. Речь идет о группировках, базирующихся вблизи границы Ирана и Иракского Курдистана.

По данным Reuters, курдские силы в последние дни проводили консультации с американской стороной по поводу возможного наступления против иранских войск на западе страны. Коалиция курдских группировок, действующая у ирано-иракской границы, рассматривает вариант атаки, чтобы ослабить иранские силы на фоне ударов США и Израиля по иранским целям.

На вопрос о возможной воздушной поддержке со стороны США Трамп не дал прямого ответа, однако отметил, что в случае наступления курды будут стремиться к победе.

По информации Reuters, в результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, среди которых по меньшей мере шесть американских военных. Боевые действия также привели к дестабилизации во всем регионе Ближнего Востока.

В зоне риска оказался и Ормузский пролив — один из ключевых морских маршрутов для транспортировки нефти. Несмотря на это, Трамп убежден, что судоходство там будет оставаться открытым, подчеркнув, что американская сторона внимательно следит за ситуацией.

На фоне обострения боевых действий в Персидском заливе участились атаки на нефтяные танкеры, иранские беспилотники даже заходили в воздушное пространство Азербайджана. Из-за напряженной ситуации цены на нефть резко выросли.

Впрочем, Трамп заявил, что не слишком озабочен возможным повышением стоимости горючего, отметив, что после завершения конфликта цены могут быстро снизиться.

В интервью NBC News Трамп добавил, что выступает за полное устранение нынешнего руководства Ирана. По его словам, США хотели бы видеть во главе страны нового лидера, способного быстро стабилизировать ситуацию и начать восстановление государства.

Он также сообщил, что у него есть список людей, которые могли бы возглавить Иран, однако их имен не раскрыл. По словам президента, американская сторона внимательно следит за этими кандидатами и принимает меры, чтобы они могли пережить текущий конфликт.

Напомним, Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном.

