Иран нанес ракетный удар по Израилю: Трамп отреагировал

Иран в воскресенье, 7 июня, совершил ракетные обстрелы в направлении Израиля. На фоне нового витка напряженности президент США Дональд Трамп призвал стороны воздержаться от дальнейшей эскалации и заявил о готовности содействовать сохранению перемирия.

Об этом сообщают Bloomberg, Times of Israel, Axios. По информации израильских военных, силы противовоздушной обороны оперативно отреагировали на угрозу. Военно-воздушные силы Израиля провели операции по перехвату ракет, в результате чего все цели были уничтожены еще на подлете. По предварительным данным, пострадавшие или разрушения не зафиксированы.

Местные СМИ сообщают, что во время атаки были перехвачены две иранские баллистические ракеты. Это стало первым подобным инцидентом после оглашения режима прекращения огня между сторонами в апреле. Обострение произошло на фоне напряженной ситуации на границе с Ливаном. Накануне группировка "Хезболла" нанесла удары по целям на севере Израиля, после чего израильская армия атаковала объекты в южных пригородах Бейрута.

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на новый обмен ударами и призвал Израиль не отвечать на ракетную атаку. По его словам, дальнейшее обострение конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон. "Я свяжусь с Биньямином Нетаньяху и попрошу не наносить ответный удар. Израиль уже нанес свой удар, Иран также ответил. Нам не нужен новый круг конфронтации", — заявил американский лидер.

Трамп также выразил оптимизм по поводу переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, стороны приблизились к заключению окончательной договоренности, которая может способствовать снижению напряженности в регионе. "Мы очень близки к финальному соглашению с Ираном. Считаю, что это будет хорошее соглашение", - подчеркнул президент США.

Несмотря на новые ракетные обстрелы, американская администрация продолжает рассматривать дипломатический путь как основной механизм урегулирования конфликта и предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Напомним, Сибига заявил, что война России против Украины близится к переломному этапу.

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