Качественные и стильные: какие модели Toyota обеспечивают хороший пробег.

Toyota RAV4 заслуженно популярен благодаря надежности и практичности, но в модельном ряду бренда есть автомобили, способные пройти значительно больший пробег и оправдать инвестиции в долгосрочной перспективе. Издание Motor Biscuit проанализировало данные о реальном ресурсе моделей Toyota и составило список наиболее часто преодолевающих сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Toyota Highlander

Трехрядный кроссовер часто остается в тени RAV4, но по надежности превосходит многих конкурентов. Большинство экземпляров легко преодолевают 400 000–480 000 км, а отдельные владельцы сообщают о пробегах более 640 000 км. При регулярном обслуживании Highlander служит около 23 лет. Он лишь немного больше RAV4, но предлагает гораздо больше пространства и долговечности.

Toyota 4Runner

Рамный внедорожник, известный своей выносливостью. С легкостью превышает 320 000 км, а многие владельцы фиксируют 480 000–640 000 км. Пятое поколение (с 2009 года) может прослужить 27–30 лет. Главное – следить за кузовом и вовремя бороться с ржавчиной, особенно в регионах с реагентами на дорогах.

Toyota Land Cruiser

Легендарный внедорожник, справедливо называемый "вечным". Без проблем преодолевает 480 000 км, а подтвержденные примеры составляют 640 000, 800 000 и даже 960 000 км. Конструкция рассчитана минимум на 25 лет интенсивной эксплуатации, но на практике многие Land Cruiser служат до 40 лет. Это один из самых долговечных автомобилей в мире.

Toyota Sequoia

Большой трехрядный внедорожник с мощным V8. Типичный пробег — 400 000–480 000 км, но владельцы часто фиксируют более 640 000 км. Sequoia способна обеспечить около 27 лет надежной службы. Благодаря рамной конструкции и проверенной технике это один из самых крепких "гигантов" на рынке.

Эти модели – яркий пример философии Toyota: создавать автомобили, служащие десятилетиями. Если вы ищете машину не на 5–10 лет, а на 20–30 – именно Highlander, 4Runner, Land Cruiser и Sequoia достойны внимания. При регулярном обслуживании они не только сохранят деньги на ремонте, но и останутся надежными долгие годы.

