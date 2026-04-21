Качественный и не за все деньги мира: названа самая популярная модель автомобиля

По итогам первых месяцев 2026 года самым популярным автомобилем в мире снова стала Toyota Corolla. Несмотря на активный рост сегмента кроссоверов и электромобилей, эта модель возглавила глобальный рейтинг продаж.

Об этом сообщает Focus2Move. Toyota Corolla обеспечила около 1,3% мирового рынка новых автомобилей. Продажи модели выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Лучшая динамика зафиксирована в Азии, где спрос вырос на 8,4%, а также в странах Америки — на 5,2%.

Второе место заняла Tesla Model Y с долей рынка 1,1%. Электрический кроссовер продемонстрировал один из лучших результатов – продажи увеличились на 30,4%, а присутствие модели активно расширяется в основных регионах мира.

Третью позицию сохранил Ford F-Series. Несмотря на понижение спроса на 14,6%, легендарный пикап остается одним из сильнейших игроков рынка благодаря стабильной популярности в США и широкой функциональности.

В десятку мировых лидеров продаж также вошли:

Honda CR-V

Шевроле Silverado

Toyota Camry

Volkswagen Tiguan

Hyundai Tucson

Toyota RAV4

Kia Sportage

Текущий рейтинг демонстрирует разнообразие современного авторынка: наряду с электромобилями и SUV-моделями уверенно держатся классические легковушки.

Несмотря на глобальный тренд кроссоверов, Toyota Corolla продолжает оставаться символом стабильного спроса и безоговорочным лидером среди массовых автомобилей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !