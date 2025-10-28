Как досрочно выйти на пенсию по состоянию здоровья: объяснение ПФУ

Если гражданин имеет право на досрочный уход на пенсию, он должен обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и соответствующим пакетом документов. К заявлению необходимо добавить копию медицинского заключения о несоответствии состояния здоровья занимаемой должности, а также другие документы, предусмотренные для оформления досрочной пенсии по возрасту.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на пенсию по возрасту имеют граждане, достигшие 60 лет и имеющие не менее 31 года трудового стажа. Если трудовой стаж меньше, пенсионный возраст может быть повышен до 63 или 65 лет. Об этом сообщает ПФУ.

Возможность досрочного ухода на пенсию предусмотрена для отдельных категорий граждан. Среди них люди с инвалидностью по зрению I группы (мужчины могут уйти на пенсию не раньше чем за 10 лет до установленного возраста, женщины — за 15 лет). Также это касается женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей до восьмилетнего возраста, а также матерей детей с инвалидностью.

Право на досрочную пенсию имеют военнослужащие и представители силовых структур, участвовавших в боевых действиях или получивших инвалидность из-за ранений. Также помощь могут получить жены или мужья погибших военнослужащих и правоохранителей при условии, что они не заключили повторный брак.

Кроме того, ранее выйти на пенсию могут ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, участники исполнения интернациональной обязанности, работники, уволенные из-за состояния здоровья накануне пенсионного возраста, лица, длительно работавшие в районах Крайнего Севера или в местностях, приравненных к ним, а также люди, имеющие редкие заболевания.

