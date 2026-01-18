Как интерну оформить отсрочку и что для этого нужно

Учащиеся в интернатуре студенты имеют законное право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения. При этом им не нужно ехать в ТЦК по месту военного учета или регистрации даже если этот центр находится за сотни километров.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий. Согласно действующему законодательству Украины, отсрочка от призыва во время мобилизации предоставляется всем студентам, обучающимся по дневной или дуальной форме в учреждениях высшего образования, в том числе в интернатуре. Это правило действует в течение всего периода обучения независимо от возраста и места регистрации.

Как подать документы на отсрочку

Юрист подчеркнул: интернам не нужно ехать в ТЦК по месту военного учета. Подать заявление и документы можно проще и удобнее.

"Вы можете подать документы на отсрочку в любом ближайшем ЦНАП", - пояснил Владислав Дерий.

То есть достаточно обратиться в Центр предоставления административных услуг в городе, где вы сейчас учитесь, живете или временно находится независимо от того, где зарегистрирован ваш военный учет. Это может быть любой населённый пункт Украины.

Что нужно сделать

Обратитесь в ближайший ЦНАП. Подайте заявление на оформление отсрочки от мобилизации на основании обучения в интернатуре. Добавьте необходимые документы: справку из высшего учебного заведения о зачислении/обучении в интернатуре;

паспорт и РНОКПП;

военный билет или приписное свидетельство (если есть).

После этого ЦНАП передает документы в ТЦК и отсрочку оформляют без вашего личного присутствия в ТЦК.

Это значительно упрощает процедуру для интернов, которые учатся вдали от места регистрации или проходят практику в другом регионе. Право на отсрочку действует автоматически на весь период обучения – главное вовремя подать документы.

