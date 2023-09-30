Как на украинском сказать "во что бы то ни стало" и "короче говоря"
Идиомы или устойчивые выражения – это слова или фразы, которые имеют необычное или переносное значение, его нельзя понять исходя из прямого значения их слов.
Идиомы часто используются в разговорном языке, и они могут быть сложными для понимания для людей, не являющихся носителями языка.
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Вот несколько примеров идиом:
- "Схватить двойку" – получить плохую оценку.
- "Спустить в тартар" – забыть или пренебречь чем-то.
- "Склеил ласты" – погиб, умер.
- "Наточил лыжи" – собрался куда-то уходить.
Как правило, идиомы очень сложно перевести и сохранить их содержание, если только не использовать разные слова заменители. Для понимания таких выражений необходимо знать особенности языка, литературы и культуры конкретной страны, откуда устойчивое выражение берет начало.
Предлагаем узнать, как переводятся на украинский язык русские стали выражения "во что бы то ни стало" и "короче говоря".
"Во что бы то ни стало" в украинском языке звучит как "за всяку ціну". Эта фраза означает достигать цели несмотря ни на что, каким угодно способом, при любых условиях или обстоятельствах.
"Короче говоря" – переводится как "найшвидше сказати" или "словом".
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
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