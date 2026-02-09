Как оформить отсрочку военнообязанному, который находится в розыске

Наличие нарушений военного учета или объявления в розыск со стороны ТЦК не лишает гражданина права на отсрочку от мобилизации. Юристы объяснили, как действовать в подобных ситуациях и какой способ оформления является самым быстрым и менее рискованным.

Соответствующие разъяснения на портале Юристы.UA предоставил адвокат Юрий Айвазян. К специалистам обратился мужчина, который намерен оформить отсрочку, но находится в розыске ТЦК. По его словам, ранее он был признан ограниченно годным к службе, однако не успел пройти военно-врачебную комиссию в установленный срок, из-за чего и возникли проблемы с военным учетом.

Комментируя ситуацию, адвокат подчеркнул, что ни предыдущий статус "ограниченно пригоден", ни несвоевременное прохождение ВЛК до 5 июня 2025 никоим образом не влияют на само право человека на отсрочку. Также пребывание в розыске из-за нарушения правил военного учета не является юридическим препятствием для его оформления.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

По словам Айвазяна, в его практике уже были случаи, когда клиенты без осложнений получали отсрочку — в частности, на обучение или по другим основаниям — через приложение "Резерв+", даже находясь в розыске ТЦК.

Юрист очертил два возможных пути оформления. Наиболее безопасным и оперативным он назвал использование приложения "Резерв+". В этом случае отсрочка предоставляется автоматически благодаря обмену информацией между государственными реестрами без личных контактов с ТЦК.

Альтернативный вариант предусматривает обращение в ЦНАП с соответствующим заявлением и справкой из ЕГЭБО. Документы рассматривает комиссия при ТЦК, которая требует больше времени и, по словам адвоката, теоретически может сопровождаться злоупотреблениями или неправомерным отказом.

Напомним, мы уже писали, на какие образовательные льготы имеют право военные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!