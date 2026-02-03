Как оформить пенсию по инвалидности 3 группы в 2026 году и кому она назначается

Пенсия по инвалидности III группы в 2026 году назначается после официального установления инвалидности при наличии необходимого страхового стажа. Базово ее размер составляет 50% от пенсии по возрасту, однако по выбору лица и при достаточном стаже он может быть равен полной пенсии по возрасту.

Оформление осуществляется через Пенсионный фонд Украины как онлайн, так и офлайн, с представлением стандартного пакета документов. В случае недостаточного размера выплаты государство обеспечивает доплату до уровня прожиточного минимума. Об этом сообщает ПФУ.

Пенсия по инвалидности III группы: кто имеет право, какой размер в 2026 году и как ее оформить

Пенсия по инвалидности III группы остается одной из самых распространенных социальных выплат в Украине. В то же время вокруг нее существует немало недоразумений: многие ожидают фиксированную сумму, не принимают во внимание требования к страховому стажу или обращаются по назначению с опозданием, из-за чего теряют часть выплат. Дополнительную сложность создает отсутствие в электронных реестрах данных о стаже и заработке за периоды до 2004 года.

Кто имеет право на пенсию, какой стаж нужен, как определяется размер выплаты и как подать заявление — объясняем подробно.

Что такое пенсия по инвалидности III группы и кому ее назначают

Пенсия по инвалидности в Украине назначается лицам, которым официально установлена инвалидность, при наличии необходимого страхового стажа. Важно, что момент наступления инвалидности не имеет значения: она могла возникнуть во время работы, до трудоустройства или после прекращения трудовой деятельности. Выплата назначается на срок, на который установлена инвалидность.

С 1 января 2025 г. решение об установлении инвалидности принимают экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица, работающих в учреждениях здравоохранения.

Страховой стаж: сколько лет требуется для III группы

Для назначения пенсии по инвалидности II–III групп необходим страховой стаж от 1 до 15 лет – в зависимости от возраста, в котором установлена инвалидность. Ориентировочные требования Пенсионного фонда следующие:

до 23 лет включительно – 1 год стажа;

24–26 лет – 2 года;

27–28 лет – 3 года;

29-31 год - 4 года;

32-33 года - 5 лет;

34–35 лет – 6 лет;

36–37 лет – 7 лет;

38-39 лет - 8 лет;

40-42 года - 9 лет;

43-45 лет - 10 лет;

46–48 лет – 11 лет;

49-51 год - 12 лет;

52-55 лет - 13 лет;

56-59 лет - 14 лет;

60 лет и старше – 15 лет.

В то же время, закон предусматривает исключения. Пенсия может назначаться независимо от продолжительности страхового стажа, если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы или в определенных законом случаях, связанных с событиями Революции Достоинства.

Как определяют размер пенсии по инвалидности III группы

Основное правило таково: пенсия по инвалидности III группы составляет 50% от пенсии по возрасту, исчисленной для конкретного лица. Сначала Пенсионный фонд рассчитывает пенсию по возрасту с учетом страхового стажа и заработка, а затем уже применяет соответствующий процент.

Для разных групп инвалидности действуют следующие пропорции:

I группа - 100% пенсии по возрасту;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновленный перечень Когда пенсия по инвалидности может быть равна пенсиям по возрасту

Для лиц с инвалидностью III группы предусмотрена отдельная возможность: по желанию человека пенсия может быть назначена в размере полной пенсии по возрасту. Но это возможно только при наличии достаточного страхового стажа – не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Эта норма не применяется автоматически: она действует только для тех, кто отвечает требованиям и намеренно выбирает такой вариант назначения.

Минимальные гарантии и доплата к прожиточному минимуму

Если размер назначенной пенсии не достигает прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, государство предоставляет ежемесячное адресное пособие до соответствующего уровня. Порядок такой доплаты установлен постановлением Кабинета Министров Украины №265 от 26 марта 2008 года.

Согласно Закону о Государственном бюджете Украины на 2026 год, прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, с 1 января 2026 года составляет 2595 гривен.

С какой даты назначают пенсию

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если лицо подала заявление не позднее трех месяцев с этой даты. Если же обращение произошло позже, выплата назначается только со дня подачи заявления.

Как подать заявление на назначение пенсии

Подать документы можно несколькими способами:

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через портал или приложение "Действие" (при наличии соответствующей услуги);

лично - в любом сервисном центре ПФУ независимо от места жительства или регистрации;

почтой - в территориальный орган ПФУ, если лицо временно находится за границей.

Выписка из решения экспертной команды об установлении инвалидности Пенсионный фонд получает самостоятельно путем электронного взаимодействия.

Какие документы обычно нужны

Для назначения пенсии по инвалидности обычно подают:

заявление;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже до 1 января 2004 года (трудовая книга, военный билет, диплом о дневной форме обучения и т.п.), если эти данные не отражены в электронных реестрах;

справку о заработной плате за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года – по необходимости или по желанию.

Фактический список документов может изменяться в зависимости от индивидуальной ситуации.

Специальные категории: война, служба, ЧАЭС

Общее правило по 50% пенсии по возрасту касается стандартных случаев в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Для отдельных категорий – лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, пострадавших от Чернобыльской катастрофы – действуют специальные нормы, формулы и минимальные гарантии.

Такие случаи нельзя автоматически приравнивать к общим правилам всех получателей пенсии по инвалидности III группы.

Что следует проверить перед подачей заявления

Перед обращением в Пенсионный фонд целесообразно убедиться:

отвечает ли имеющийся страховой стаж возрастным требованиям;

нужно ли дополнительно подтвердить стаж или заработок за периоды, не отраженные в электронных реестрах (особенно до 2004 года);

подается заявление в пределах трех месяцев со дня установления инвалидности;

не относится ли лицо к специальным категориям, для которых предусмотрены другие правила назначения и минимальные размеры выплат.

