Как охладить себя в жару за секунды: топ действенных способов

Летняя жара в украинских городах может быть не просто дискомфортной, а иногда изнурительной для организма. В больших городах температура летом часто значительно превышает показатели окрестных сельских территорий.

Это явление известно как "городской тепловой остров" и возникает из-за плотной застройки, большого количества асфальта и бетона, а также недостатка зеленых насаждений, которые могли бы естественно снижать температуру воздуха. О способах быстрого охлаждения в условиях высоких температур в эфире "Завтрака с 1+1" рассказала врач-

По словам эксперта, в таких условиях разница температур может быть существенной, а во время волн жары в украинских мегаполисах – Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове – столбики термометров иногда превышают отметку в 40 градусов.

Несмотря на это, медики отмечают: даже в самые жаркие дни существуют простые способы снизить риск перегрева и улучшить самочувствие без специального оборудования. "Прежде всего, что я рекомендую, это доступные домашние методы охлаждения. К примеру, можно сделать охлаждающий патч собственноручно из простых ингредиентов", — отмечает Анастасия Пилипенко.

Читайте также: Вентилятор или кондиционер: какое устройство охладит и не шокирует платежкой за свет

Для приготовления такого средства понадобятся:

2 чайные ложки геля алоэ

1 чайная кровать кукурузного крахмала

Ингредиенты следует смешать до образования густой массы, выложить на марлю и поместить в морозильную камеру примерно на 20 минут.

Полученный охлажденный компресс можно прикладывать к участкам тела, где проходят большие сосуды — в частности ко лбу, запястьям, лодыжкам или паховой зоне. Алоэ обеспечивает увлажняющий эффект, а крахмал помогает удерживать влагу и дольше сохранять прохладу.

Такой простой метод, по словам врача, может стать быстрым способом облегчить состояние при сильной жаре, особенно когда нет доступа к кондиционеру.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!