Как получить 1000 гривен доплаты к пенсии: нужна одна справка
Украинцы от 80 лет могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную надбавку к пенсии — до 1038 гривен.
Получить такую помощь могут пенсионеры, одновременно отвечающие нескольким критериям:
- проживают самостоятельно;
- нет трудоспособных родственников, которые обязаны их содержать (независимо от того, находятся те в Украине или за рубежом);
- нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Ключевым условием является медицинское подтверждение — вывод врачебно-консультативной комиссии о том, что человек не способен самостоятельно обслуживать себя из-за состояния здоровья. Об этом сообщил ПФУ.
Как получить медицинское заключение
Чтобы оформить такую доплату, сначала нужно обратиться к семейному врачу. Он оценивает состояние пациента и при необходимости направляет на прохождение соответствующей комиссии.
Обычно положительное решение принимается в отношении людей с серьезными нарушениями подвижности, хроническими заболеваниями или инвалидностью.
Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ
Другие изменения в пенсионных выплатах в 2026 году
В апреле 2026 года планируется перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда, это касается примерно 650 тысяч человек. Вышедшие на пенсию недавно последующее автоматическое повышение получат только в апреле 2027 года.
Для большинства других пенсионеров существенные изменения в апреле не предусмотрены, за исключением возрастных надбавок.
В то же время гражданам важно своевременно уведомлять Пенсионный фонд Украины об изменениях личных данных. Иначе это может привести к задержкам выплат, технической приостановке начислений или даже необходимости возврата излишне полученных средств.
Напомним, мы уже писали, кому нужно будет подать заявление на повышение выплат.
