Как получить 1000 гривен доплаты к пенсии: нужна одна справка

Украинцы от 80 лет могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную надбавку к пенсии — до 1038 гривен.

Получить такую помощь могут пенсионеры, одновременно отвечающие нескольким критериям:

проживают самостоятельно;

нет трудоспособных родственников, которые обязаны их содержать (независимо от того, находятся те в Украине или за рубежом);

нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Ключевым условием является медицинское подтверждение — вывод врачебно-консультативной комиссии о том, что человек не способен самостоятельно обслуживать себя из-за состояния здоровья. Об этом сообщил ПФУ.

Как получить медицинское заключение

Чтобы оформить такую доплату, сначала нужно обратиться к семейному врачу. Он оценивает состояние пациента и при необходимости направляет на прохождение соответствующей комиссии.

Обычно положительное решение принимается в отношении людей с серьезными нарушениями подвижности, хроническими заболеваниями или инвалидностью.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Другие изменения в пенсионных выплатах в 2026 году

В апреле 2026 года планируется перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда, это касается примерно 650 тысяч человек. Вышедшие на пенсию недавно последующее автоматическое повышение получат только в апреле 2027 года.

Для большинства других пенсионеров существенные изменения в апреле не предусмотрены, за исключением возрастных надбавок.

В то же время гражданам важно своевременно уведомлять Пенсионный фонд Украины об изменениях личных данных. Иначе это может привести к задержкам выплат, технической приостановке начислений или даже необходимости возврата излишне полученных средств.

Напомним, мы уже писали, кому нужно будет подать заявление на повышение выплат.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!