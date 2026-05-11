Как правильно обжаловать решение ВЛК в Украине: объяснение юриста

В 2026 году правила предоставления помощи внутриперемещенным лицам в Украине изменились. Государство сосредоточило поддержку, прежде всего, на наиболее уязвимых категориях граждан, а также ввело более четкие требования для назначения выплат.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала адвокат и руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова. Кто имеет право на выплаты ВПЛ в 2026 году По словам юристки, теперь определяющим фактором является не только сам факт перемещения, но и уровень социальной уязвимости и наличие документального подтверждения обстоятельств.

В первую очередь помощь могут получить украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий или временной оккупации. Речь идет о территориях, официально внесенных в перечень Минреинтеграции.

Также право на выплаты имеют граждане, чье жилье было разрушено или оказалось непригодным для проживания. Однако, как подчеркнула адвокат, для этого необходимо иметь официальные подтверждающие документы.

"На практике это часто создает затруднения, особенно в прифронтовых районах. К примеру, в Константиновке жилье может быть полностью уничтожено, но без надлежаще оформленного акта официально подтвердить это сложно", — пояснила Дрижакова.

Она добавила, что фото или видео повреждений без соответствующих документов, как правило, недостаточно для оформления помощи. Среди приоритетных категорий остаются малообеспеченные семьи. В то же время, важную роль играет уровень дохода: средний доход на одного человека за последние три месяца не должен превышать 10 380 гривен. Ранее этот порог составил 9444 грн.

Кроме того, срок получения помощи был увеличен с 24 до 30 месяцев.

К категориям, которые могут претендовать на выплаты, также относятся:

семьи с детьми, которые эвакуировались из зон боевых действий или оккупированных территорий;

студенты ВПЛ до 23 лет, которые учатся на дневной или дуальной форме и проживают отдельно от родителей;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 23 лет.

Каков размер пособия для ВПЛ

Как пояснила юрист, в 2026 году суммы выплат для отдельных категорий остаются фиксированными и не зависят от дохода. Да, дети до 18 лет и люди с инвалидностью получают по 3000 гривен ежемесячно. При этом группа инвалидности не влияет на размер пособия.

Для пенсионеров и трудоспособных взрослых предусмотрены выплаты в размере 2000 гривен, если пенсия или доход не превышают установленный лимит.

Отменят ли помощь после трудоустройства

По словам Дрыжаковой, трудоустройство не всегда означает автоматическое прекращение выплат. При проверке учитывается общий доход семьи в расчете на одного человека. Если он не превышает 10380 гривен, право на помощь сохраняется.

В то же время внутренне перемещенное лицо обязано уведомить органы соцзащиты об официальном трудоустройстве. Данные о зарплате автоматически попадают в государственные реестры через налоговые и пенсионные отчисления.

Что делать в случае задержки выплат

Адвокат объяснила, что задержки могут возникать по техническим или административным причинам. В таком случае, прежде всего, следует обратиться в орган социальной защиты, где оформлялась помощь. Также можно использовать горячие линии для фиксации обращения.

Если проблема не решается, юрист советует подавать официальный письменный запрос, чтобы получить объяснения причин задержки или прекращения выплат.

