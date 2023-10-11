Как правильно сварить кофе в турке: топ-5 советов от экспертов

Турки подарили Европе кофе за десятки лет до изобретения итальянской эспрессо-машины и немецкого фильтр-кофе. Турки открыли миру кафе в 1564 году, где впервые приготовили этот "божественный" напиток, и их агрегат для приготовления кофе – турка – остается популярным и сейчас.

Об этом пишет Белый Кофе.

Процедура приготовления кофе в турке, хоть и проста в своей сути, имеет свои нюансы, и нам нужно разобраться в них.

Традиционно кофе по-турецки готовят на песке, под солнцем. Некоторые восточные кофейни до сих пор используют этот метод: джезву двигают в песке, то погружая, то извлекая. При приготовлении на плите сущность процесса остается следующим:

Кофе варится, а не заваривается, что делает его уникальным по сравнению с другими методами.

Процесс приготовления кофе в турке длительный, чтобы полностью раскрыть аромат и вкус напитка.

Кофе не фильтруется, поэтому он получается густым и ароматным.

Турка для кофе может быть изготовлена из различных материалов, таких как медь, глина, керамика, бронза или серебро. Металлическая турка позволяет равномерно и быстро нагревать и охлаждать напиток, что позволяет полностью контролировать процесс. С другой стороны, поклонники глиняных джезов считают, что они лучше раскрывают вкус и аромат кофе, даже если процесс длится дольше.

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Для приготовления кофе в турке выбирайте арабику, поскольку робуста изобрели только в XVIII веке. Робуста в турке может привести к чрезмерной горечи и слишком крепкому напитку. Выбирайте зерна средней или слабой обжарки, чтобы избежать сильной горечи и запаха горелого. Для максимального раскрытия вкусовых и ароматических нот используйте мелкую помол кофе.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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