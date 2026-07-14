Как у McDonald's: рецепт маринованных огурцов на зиму
Маринованные огурцы, которые добавляют в бургеры в McDonald's, давно стали узнаваемой составляющей фастфуда. Их характерный сладкокислый вкус существенно отличается от традиционных домашних солений.
Оказывается, приготовить подобные огурцы можно дома, используя простой набор ингредиентов. Об этом пишет Shuba.
В чем секрет вкуса
Особый аромат и вкус огурцам придает сочетание яблочного уксуса, сахара, каменной соли, французской горчицы и куркумы. Именно эта комбинация создает знакомый многим кисло-сладкий привкус, прекрасно дополняющий бургеры, сэндвичи, хот-доги, салаты и другие закуски.
Рецепт огурцов, как у McDonald's Ингредиенты:
- 1 кг небольших огурцов;
- 2 ст. л. каменной соли;
- 300 мл яблочного уксуса;
- 1 ст. л. французской горчицы;
- 1 ст. л. куркумы;
- 1 стакан сахара.
Способ приготовления
- Сначала тщательно вымойте огурцы, обрежьте кончики и нарежьте кружочками толщиной примерно 3 мм. Засыпьте солью, перемешайте хорошо и оставьте на три часа, чтобы овощи пустили сок.
- Пока настаиваются огурцы, подготовьте банки. Их следует хорошо вымыть и простерилизовать над паром около 10 минут. Крышки прокипятите в течение 3-5 минут.
- Для маринада смешайте яблочный уксус, сахар, французскую горчицу и куркуму. Доведите смесь до кипения, затем добавьте огурцы и варите на небольшом огне 5–7 минут, периодически помешивая.
- Готовые огурцы разложите в стерилизованные банки, залейте горячим маринадом и плотно закройте крышками. После этого переверните банки вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
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Полезные советы
Для этой заготовки лучше выбирать небольшие, плотные и свежие огурцы без повреждений, пятен или мягкой кожуры. Большие плоды с грубой кожурой и крупными семенами для рецепта не подойдут. Не менее важно тщательно соблюдать правила стерильности.
Чистыми должны быть не только банки и крышки, но и вся посуда, которая контактирует с продуктами во время приготовления. По желанию можно замариновать огурцы не только кружками, но и целыми. Такой вариант отлично подойдет для бутербродов, бургеров, праздничных закусок и домашних сэндвичей.
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