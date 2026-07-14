Как у McDonald's: рецепт маринованных огурцов на зиму

Маринованные огурцы, которые добавляют в бургеры в McDonald's, давно стали узнаваемой составляющей фастфуда. Их характерный сладкокислый вкус существенно отличается от традиционных домашних солений.

Оказывается, приготовить подобные огурцы можно дома, используя простой набор ингредиентов. Об этом пишет Shuba.

В чем секрет вкуса

Особый аромат и вкус огурцам придает сочетание яблочного уксуса, сахара, каменной соли, французской горчицы и куркумы. Именно эта комбинация создает знакомый многим кисло-сладкий привкус, прекрасно дополняющий бургеры, сэндвичи, хот-доги, салаты и другие закуски.

Рецепт огурцов, как у McDonald's Ингредиенты:

1 кг небольших огурцов;

2 ст. л. каменной соли;

300 мл яблочного уксуса;

1 ст. л. французской горчицы;

1 ст. л. куркумы;

1 стакан сахара.

Способ приготовления

Сначала тщательно вымойте огурцы, обрежьте кончики и нарежьте кружочками толщиной примерно 3 мм. Засыпьте солью, перемешайте хорошо и оставьте на три часа, чтобы овощи пустили сок. Пока настаиваются огурцы, подготовьте банки. Их следует хорошо вымыть и простерилизовать над паром около 10 минут. Крышки прокипятите в течение 3-5 минут. Для маринада смешайте яблочный уксус, сахар, французскую горчицу и куркуму. Доведите смесь до кипения, затем добавьте огурцы и варите на небольшом огне 5–7 минут, периодически помешивая. Готовые огурцы разложите в стерилизованные банки, залейте горячим маринадом и плотно закройте крышками. После этого переверните банки вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

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Полезные советы

Для этой заготовки лучше выбирать небольшие, плотные и свежие огурцы без повреждений, пятен или мягкой кожуры. Большие плоды с грубой кожурой и крупными семенами для рецепта не подойдут. Не менее важно тщательно соблюдать правила стерильности.

Чистыми должны быть не только банки и крышки, но и вся посуда, которая контактирует с продуктами во время приготовления. По желанию можно замариновать огурцы не только кружками, но и целыми. Такой вариант отлично подойдет для бутербродов, бургеров, праздничных закусок и домашних сэндвичей.

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