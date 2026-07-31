Как учитывается период военной службы при назначении пенсионных выплат: объяснение юриста

Период прохождения военной службы учитывается при назначении пенсии, однако на практике у многих возникают вопросы подтверждения такого стажа и возможных проблем с его зачислением. Юрист Алена Чмона объяснила, какие документы нужно хранить, когда Пенсионный фонд может не учесть годы службы и как действовать в такой ситуации.

Об этом она рассказала в комментарии УНИАН. По словам юристки, независимо от того, проходил ли человек срочную службу, служил по контракту или был мобилизован, этот период засчитывается в страховой стаж и учитывается при назначении пенсии. Это связано с тем, что с денежного довольствия военнослужащего уплачиваются страховые взносы.

Основным документом, подтверждающим прохождение службы, является военный билет. Именно указанные в нем даты начала и завершения службы учитываются как страховой стаж. Для контрактников дополнительным подтверждением может являться копия заключенного контракта.

Как учитывается служба для тех, кто не работал или имел ФЛП

Если человек до мобилизации официально не работал, это не влияет на его право на зачисление военной службы в стаж. После призыва служба фактически становится местом работы, а информацию о страховом стаже можно проверить в справке ОК-5 из реестра Пенсионного фонда.

Физические лица-предприниматели могут продолжать предпринимательскую деятельность во время мобилизации, если работу бизнеса обеспечивают другие работники.

Для подтверждения стажа могут потребоваться:

военный билет;

записи в трудовой книжке (преимущественно для тех, кто проходил службу во времена СССР);

справки из воинских частей, территориальных центров комплектования или архивных учреждений.

После демобилизации юрист советует проверить, отражен ли период службы в страховом стаже. Сделать это можно с помощью справки ОК-5 через приложение "Действие". Если информация отсутствует или есть ошибки, следует обратиться в Пенсионный фонд за официальным разъяснением.

Для лиц, оформляющих военную пенсию, соответствующее ведомство или воинская часть должны выдать послужной список с указанием всех периодов службы.

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Когда могут возникнуть проблемы с зачислением стажа

Пенсионный фонд может не учесть военную службу, если отсутствуют документы, подтверждающие ее прохождение. В то же время, как отмечает юрист, сегодня такие случаи происходят редко благодаря электронному учету.

Чаще всего трудности возникают у тех, кто служил еще во времена Советского Союза. Причинами отказов могут быть:

поврежден военный билет или исправление в нем;

проблемы с печатями;

прохождение службы за пределами Украины;

Технические недостатки документов.

По словам эксперта, в ее практике был случай, когда Пенсионный фонд не засчитал службу только потому, что в военном билете отклеилась фотография.

Также юрист напомнила, что после начала полномасштабной войны законодательство гарантирует мобилизованным работникам сохранение рабочего места. Некоторые работодатели продолжают выплачивать заработную плату и уплачивать страховые взносы, однако один и тот же календарный месяц не может быть отнесен к страховому стажу дважды.

Что делать, если Пенсионный фонд не засчитал стаж

Если все необходимые документы поданы, но военную службу не учли, юрист рекомендует прежде всего проверить, получил ли Пенсионный фонд все подтверждающие документы.

После этого необходимо подать письменный запрос с просьбой объяснить причину отказа. Именно письменный ответ станет основанием для дальнейшего обжалования или поможет понять, какие документы нужно дополнительно предоставить.

Если отказ мотивируют только формальными недостатками, например поправками в военном билете или состоянием печатей, а получить другие подтверждения уже невозможно, такое решение можно обжаловать в суде.

Юрист также обратила внимание, что военная служба всегда учитывается как страховой стаж. В то же время, дополнительные выплаты, в частности за участие в боевых действиях, не влияют на размер гражданской пенсии. Если человек не оформляет военную пенсию, Пенсионный фонд определяет его размер, учитывая среднюю заработную плату за весь период страхового стажа, а не только доходы, полученные во время службы.

Напомним, пенсионеры 65+ могут рассчитывать на повышенную пенсию.

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