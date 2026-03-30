Как уволиться из армии по семейным обстоятельствам: объяснение юриста

Даже в условиях военного положения украинские военнослужащие могут быть уволены со службы по семейным обстоятельствам — в частности, если возникает необходимость ухаживать за родителями с инвалидностью. Адвокат Виктория Мизюк объяснила, какие шаги нужно пройти, какие документы подготовить и что делать в случае отказа.

Об этом пишет Униан. Основания для увольнения определены статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Она предусматривает, что даже во время военного положения военные могут оставить службу по уважительным причинам, среди которых необходимость постоянного ухода за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы. Важным условием является отсутствие других родственников, которые могли бы обеспечить такой уход.

Первым шагом является представление рапорта. Его следует адресовать непосредственному командиру или командиру воинской части, добавив документы, подтверждающие основания для увольнения. Рапорт можно подать как в бумажной форме, так и онлайн через приложение "Армия+" или отправить по почте ценным письмом с описанием вложения.

В пакет документов обычно входят:

подтверждение родственных связей (например, свидетельство о рождении);

документ об установлении инвалидности;

медицинское заключение (МСЭК или врачебно-консультативной комиссии), подтверждающее необходимость постоянного ухода.

После представления рапорта командир части обращается в ТЦК и СП для проверки указанных обстоятельств. Там создают специальную комиссию, которая изучает семейное положение военнослужащего, выясняет, действительно ли нужен уход, и проверяет подлинность медицинских документов.

По результатам проверки составляется акт, в котором отмечают, есть ли другие лица, способные ухаживать за больным, или военный является единственным возможным опекуном. После этого материалы передаются высшему командованию, которое и принимает окончательное решение об увольнении.

В то же время юрист отмечает: несмотря на законность такого основания, ключевое значение имеет качественно подготовленный пакет документов. Следует доказать, что именно этот военнослужащий является единственным лицом, которое может обеспечить уход.

