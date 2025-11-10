Как выключать свет в Украине 10 ноября: обнародованы графики

В Украине 10 ноября продолжат плановые отключения электроэнергии из-за сложного состояния энергосистемы. Свет будут выключаться в большинстве областей страны — одновременно от двух до четырех очередей потребителей.

Причиной ограничений называют последствия многочисленных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает " Укрэнерго ".

Читайте также: Блекауты близятся: что делать владельцами электрокаров в период отключения света

Отключения будут продолжаться в течение суток, а объем нагрузки может изменяться в зависимости от текущего состояния системы. Помимо бытовых потребителей, ограничения мощности вводятся и для промышленных предприятий. В то же время в "Укрэнерго" отмечают, что графики могут корректироваться в течение дня, поэтому призывают граждан следить за обновлением на официальных страницах своих облэнерго.

"Время и продолжительность отключений могут изменяться. Когда электроэнергия подается по графику – просим пользоваться ею экономно", – говорится в обращении компании.

Напомним, часть продуктов вырастет в цене из-за отключения света.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!