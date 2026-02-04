Какая категория военнообязанных имеет право получить автоматическую отсрочку от мобилизации

Министерство обороны Украины расширило перечень отсрочок от мобилизации, которые продолжаются автоматически. В настоящее время примерно 90% уже оформленных отсрочок продлеваются без подачи заявлений, сбора справок, посещения учреждений или каких-либо дополнительных действий со стороны граждан.

Как сообщают в Минобороны, очередной этап автоматического продления отсрочок состоялся до 2 февраля включительно. Он охватил как отсрочки, оформленные через приложение "Резерв+", так и подаваемые через центры предоставления административных услуг. Во время этого обновления в механизм автопродолжения добавили еще семь новых категорий.

Раньше для продления отсрочки гражданам приходилось каждый раз готовить бумажные документы, лично обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, ждать в очередях и проходить разбирательство, которое иногда затягивалось более чем на неделю. Такая процедура повторялась каждые 90 дней и создавала значительную нагрузку как для людей, так и для самих ТЦК и СП.

По информации оборонного ведомства, в большинстве случаев основания для отсрочки проверяются автоматически через государственные реестры. Если данные подтверждаются, отсрочка продолжается без участия гражданина, а обновленный статус отображается в приложении "Резерв+". В ситуациях, когда автоматическая проверка невозможна, подача документов осуществляется через ЦНАП. Прием заявлений по отсрочкам непосредственно в ТЦК и СП прекращен.

К новым категориям, для которых введено автоматическое продление отсрочки, относятся родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности, лица, осуществляющие уход за тяжелобольными членами семьи, опекуны людей, признанных недееспособными, граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью III группы, а также родства с инвалидностью. В этот перечень также вошли родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, и учителя заведений общего среднего образования.

В то же время автоматическое продолжение продолжает действовать для категорий, определенных ранее. Речь идет, в частности, о лицах с инвалидностью, гражданах, временно непригодных к военной службе по состоянию здоровья, родителям детей с инвалидностью до 18 лет и родителям совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы. Также это касается лиц, имеющих супруга с инвалидностью I или II группы, граждан, ухаживающих за родителями или родственниками супругов с такой же группой инвалидности, военнослужащих, имеющих детей, многодетных родителей, студентов и аспирантов, работников учреждений высшего и профессионального образования.

Кроме того, автоматическое продолжение сохраняется для лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в период военного положения, для родственников Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства, для граждан, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также.

Пользователи приложения "Резерв+", отсрочки которых подлежат автоматическому продлению, получают push-уведомление о планируемом обновлении, а после завершения обработки данных – сообщение об успешном продлении отсрочки.

Если же уведомление не поступило, это означает, что информация в государственных реестрах неполная или устаревшая. В таком случае гражданам советуют обратиться в любой удобный ЦНАП с документами, подтверждающими право на отсрочку.

