Какая работа гарантирует работнику двойной стаж: полный список

В Украине большинство работников получают трудовой стаж в соответствии с фактически отработанным временем. Однако для тех, кто выполняет работу в опасных, вредных или экстремальных условиях, предусмотрен льготный порядок начисления – один год работы засчитывается как два.

Такой двойной стаж позволяет выйти на пенсию раньше, ведь охватывает сотни профессий, где условия труда имеют повышенный риск для жизни и здоровья. Об этом пишет Униан.

В 2025 году эта привилегия сохраняется для представителей профессий, деятельность которых связана с подземными работами, в частности, в шахтах, метро или других подземных объектах. Двойной стаж также начисляется работающим на предприятиях с повышенным уровнем шума, химическим или радиационным воздействием. К этой категории относятся медики, исполняющие обязанности в психбольницах, инфекционных отделениях или других учреждениях с высоким риском заражения.

Такое же право имеют военнослужащие, находящиеся в районах боевых действий, работники, откомандированные в местности с суровыми климатическими условиями, моряки, проводящие длительное время в рейсах, а также спасатели и пожарные, задействованные в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Чтобы получить подтверждение двойного стажа, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с документами, подтверждающими работу в таких условиях. Это могут быть трудовая книжка, справка с предприятия, военный билет или другие официальные подтверждения. Если проверка подтвердит, что человек действительно работал в опасных условиях, стаж будет засчитан по льготной схеме — например, три года службы в зоне боевых действий могут быть приравнены к шести годам трудового стажа.

