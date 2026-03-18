Какие б/у кроссоверы надежны: названы топ моделей

Выбрать надежный кроссовер – задача не из простых, особенно когда речь идет об автомобиле с пробегом. Трудно заранее предположить, какая модель действительно выдержит годы эксплуатации без серьезных неисправностей. В таких случаях следует ориентироваться на оценки специалистов.

Эксперты авторитетного издания What Car? составили рейтинг самых надежных семейных кроссоверов на вторичном рынке. В список вошли разные типы авто - от классических моделей с двигателями внутреннего сгорания до гибридов и электрокаров.

ТОП-10 самых надежных семейных кроссоверов с пробегом:

Opel Grandland (в Великобритании продается как Vauxhall Grandland) Toyota RAV4 PHEV Porsche Macan Kia Niro Toyota RAV4 Hybrid Mazda CX-5 Nissan Qashqai Lexus UX Skoda Kodiaq Renault Scenic E-Tech

Лидером рейтинга стал Opel Grandland. Специалисты отмечают, что второе поколение этой модели даже превзошло предшественника по уровню надежности.

По словам владельцев, единственными недостатками авто иногда становятся незначительные сбои в работе электроники, не связанные с двигателем. В то же время, такие проблемы обычно быстро устраняются — часто в течение одного дня или даже быстрее.

